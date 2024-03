NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Montag mangels Impulsen nur wenig von der Stelle bewegt. Die Gemeinschaftswährung setzte damit die Konsolidierung vom Freitag nach einem Zweimonatshoch fort.

Weder in der Eurozone noch in den USA wurden am Montag wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht. Der Blick richtet sich bereits auf Wirtschaftszahlen aus den USA im weiteren Wochenverlauf. Große Aufmerksamkeit dürften am Dienstag Inflationsdaten für den Februar auf sich ziehen, weil sie für den geldpolitischen Kurs der US-Notenbank Fed von hoher Bedeutung sind./gl/jha/

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,11 % und einem Kurs von 1,092USD auf Forex (11. März 2024, 19:44 Uhr) gehandelt.