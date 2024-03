Bonn (ots) - Die Arbeitswelt ist im Wandel, die Herausforderungen vielfältig:

Mit Blick auf die demografische Entwicklung ist die Sicherung des

Fachkräftebedarfs jedoch eine der drängendsten Aufgaben für eine stabile

wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland. Laut Bundeswirtschaftsministerium

sind bereits jetzt einige Branchen und Regionen akut vom Mangel an Fachkräften

betroffen, von vielen Unternehmen wird er als größtes Geschäftsrisiko der

Zukunft eingeschätzt.



Die Volkshochschulen (vhs) in Deutschland sind durch ihre Expertise im Bereich

der beruflichen Weiterbildung verlässliche Partner, um Unternehmen bei der

Fachkräftegewinnung zu unterstützen. Sie qualifizieren Erwerbstätige, begleiten

Arbeitssuchende bei der Integration in den Arbeitsmarkt und helfen den Menschen,

im Wandel der Arbeitswelt zu bestehen. Durch ihre regionale Verankerung sind sie

zudem in der Lage, maßgeschneiderte Weiterbildungsmaßnahmen zu entwickeln. Um

dieses Know-how sichtbarer zu machen und eine effektivere Vernetzung anzustoßen,

präsentieren sich der Deutsche Volkshochschul-Verband (DVV) zusammen mit dem

Verein zur Förderung der Beruflichen Bildung an Volkshochschulen (BBV) in diesem

Jahr erstmalig beim Zukunftstag Mittelstand.









Vor Ort können sich Besucher*innen aus der Wirtschaft über das umfassende

Angebotsportfolio der vhs informieren und anhand von elf ausgewählten

Kooperationen aus der Praxis erfahren, wie bereits erfolgreiche Synergien

umgesetzt werden. Ob Formate zur Arbeitswelt 4.0, zur branchenspezifischen

Qualifizierung oder der Integration von Migrant*innen in den Arbeitsmarkt: die

vhs decken dabei ein breites Spektrum an Handlungsfeldern ab. Die zuverlässige

Beratung sowie bundesweit anerkannte Zertifizierungslösungen sorgen für eine

ganzheitliche Begleitung des Weiterbildungsprozesses und stellen die

Anschlussfähigkeit der durchgeführten Angebote sicher. Detaillierte Angaben zu

allen Handlungsfeldern, den präsentierten Kooperationen sowie Kontaktadressen

sind parallel zur Messe auch online unter

https://www.volkshochschule.de/fachkraefte zu finden.



Doch nicht nur für die Unternehmerseite stehen DVV und BBV beim Zukunftstag

Mittelstand als Ansprechpartner*innen zur Verfügung - auch der Dialog mit den

Gästen aus der Politik wird gesucht, um das Potenzial der vhs für die

bundesweite Arbeitsmarktentwicklung deutlich zu machen. Welche

gesellschaftlichen Prozesse können die vhs mit ihren Angeboten begleiten? Wie

kann die Stellung der vhs in der beruflichen Weiterbildungslandschaft dauerhaft

gesichert und zukunftsfähig gemacht werden? Darüber hinaus bietet die

Veranstaltung Gelegenheit, bestehende Forderungen wie das Bewahren der

Gleichbewertung von beruflicher und allgemeiner Weiterbildung im Rahmen der

Nationalen Weiterbildungsstrategie, das Einhalten des Rechts auf individuelle

Bildungsberatung sowie das Verbinden von Förderangeboten als Bildungsketten zu

bestärken.



Über den Zukunftstag Mittelstand 2024



Seit 2023 organisiert der Mittelstand. BVMW e.V. mit dem Zukunftstag Mittelstand

eine Plattform für den Austausch von Entscheidungsträger*innen der Wirtschaft

und Politik, um zukunftsrelevante Themen für mittelständische Unternehmen zu

erörtern. Aus der Politik zu Gast sind in diesem Jahr sind u.a. die

Bundesminister*innen Robert Habeck, Christian Lindner, Hubertus Heil, Volker

Wissing und Steffi Lemke. Der Zukunftstag Mittelstand 2024 findet statt am 13.

März 2024 von 9 bis 22 Uhr in der STATION Berlin. Weitere Informationen sind

abrufbar unter https://zukunftstag-mittelstand.de .



Pressekontakt:



Deutscher Volkshochschul-Verband e. V.

Lena Drobig, Referentin für Öffentlichkeitsarbeit

Tel. 0049 228 97569 81, mailto:drobig@dvv-vhs.de



Verein zur Förderung der Beruflichen Bildung an Volkshochschulen

c/o kvhs Ammerland gGmbH

Sven Pieper, Netzwerkkoordinierung BBV e. V.

Tel. 0049 4421 16 4081, mailto:sven.pieper@vhs-wilhelmshaven.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/120024/5732944

OTS: Deutscher Volkshochschul-Verband



Chancen für die Wirtschaft - Austausch mit der PolitikVor Ort können sich Besucher*innen aus der Wirtschaft über das umfassendeAngebotsportfolio der vhs informieren und anhand von elf ausgewähltenKooperationen aus der Praxis erfahren, wie bereits erfolgreiche Synergienumgesetzt werden. Ob Formate zur Arbeitswelt 4.0, zur branchenspezifischenQualifizierung oder der Integration von Migrant*innen in den Arbeitsmarkt: dievhs decken dabei ein breites Spektrum an Handlungsfeldern ab. Die zuverlässigeBeratung sowie bundesweit anerkannte Zertifizierungslösungen sorgen für eineganzheitliche Begleitung des Weiterbildungsprozesses und stellen dieAnschlussfähigkeit der durchgeführten Angebote sicher. Detaillierte Angaben zuallen Handlungsfeldern, den präsentierten Kooperationen sowie Kontaktadressensind parallel zur Messe auch online unterhttps://www.volkshochschule.de/fachkraefte zu finden.Doch nicht nur für die Unternehmerseite stehen DVV und BBV beim ZukunftstagMittelstand als Ansprechpartner*innen zur Verfügung - auch der Dialog mit denGästen aus der Politik wird gesucht, um das Potenzial der vhs für diebundesweite Arbeitsmarktentwicklung deutlich zu machen. Welchegesellschaftlichen Prozesse können die vhs mit ihren Angeboten begleiten? Wiekann die Stellung der vhs in der beruflichen Weiterbildungslandschaft dauerhaftgesichert und zukunftsfähig gemacht werden? Darüber hinaus bietet dieVeranstaltung Gelegenheit, bestehende Forderungen wie das Bewahren derGleichbewertung von beruflicher und allgemeiner Weiterbildung im Rahmen derNationalen Weiterbildungsstrategie, das Einhalten des Rechts auf individuelleBildungsberatung sowie das Verbinden von Förderangeboten als Bildungsketten zubestärken.Über den Zukunftstag Mittelstand 2024Seit 2023 organisiert der Mittelstand. BVMW e.V. mit dem Zukunftstag Mittelstandeine Plattform für den Austausch von Entscheidungsträger*innen der Wirtschaftund Politik, um zukunftsrelevante Themen für mittelständische Unternehmen zuerörtern. Aus der Politik zu Gast sind in diesem Jahr sind u.a. dieBundesminister*innen Robert Habeck, Christian Lindner, Hubertus Heil, VolkerWissing und Steffi Lemke. Der Zukunftstag Mittelstand 2024 findet statt am 13.März 2024 von 9 bis 22 Uhr in der STATION Berlin. Weitere Informationen sindabrufbar unter https://zukunftstag-mittelstand.de .Pressekontakt:Deutscher Volkshochschul-Verband e. V.Lena Drobig, Referentin für ÖffentlichkeitsarbeitTel. 0049 228 97569 81, mailto:drobig@dvv-vhs.deVerein zur Förderung der Beruflichen Bildung an Volkshochschulenc/o kvhs Ammerland gGmbHSven Pieper, Netzwerkkoordinierung BBV e. V.Tel. 0049 4421 16 4081, mailto:sven.pieper@vhs-wilhelmshaven.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/120024/5732944OTS: Deutscher Volkshochschul-Verband