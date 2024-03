Scholz will Beziehungen zu Südostasien ausbauen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will die Zusammenarbeit mit den Ländern Südostasiens deutlich ausbauen. "Der Indopazifik-Raum ist von großer Bedeutung für Deutschland und die Europäische Union", sagte Scholz am Montag nach einem Treffen mit dem …