EU-Parlament stimmt über Sanierungsvorgaben für Gebäude ab Das Europaparlament will an diesem Dienstag (ab 12.00 Uhr) in Straßburg grünes Licht für neue EU-Sanierungsvorgaben für Gebäude geben. Diese sollen dazu beitragen, dass die EU ihre Klimaziele einhält. Damit würden die Abgeordneten einen bereits von …