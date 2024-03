PRAG (dpa-AFX) - Der frühere US-Präsident Bill Clinton nimmt am 25. Jahrestag der ersten Nato-Osterweiterung an einer Sicherheitskonferenz in Prag teil. Die ehemaligen Ostblockstaaten Tschechien, Polen und Ungarn waren am 12. März 1999 nach jahrelangen Bemühungen dem transatlantischen Verteidigungsbündnis beigetreten. Clinton, in dessen Amtszeit die Erweiterung fiel, wird auf der Konferenz mit dem Titel "Unsere Sicherheit ist keine Selbstverständlichkeit" am Dienstag (gegen 13.45 Uhr) einen Impulsvortrag halten. Der heute 77 Jahre alte US-Demokrat stand von 1993 bis 2001 an der Spitze seines Landes.

Als Teilnehmer bei der Konferenz werden unter anderem auch der tschechische Präsident und Ex-General Petr Pavel und der frühere Nato-Generalsekretär George Robertson erwartet. Der Nato-Beitritt vor 25 Jahren gilt als wichtiger Meilenstein in der jüngeren Geschichte Tschechiens, Polens und Ungarns, dessen Bedeutung in den Augen vieler seit dem russischen Angriff auf die Ukraine zugenommen hat. Die Aufnahme in die Europäische Union folgte für die drei mittelosteuropäischen Länder erst fünf Jahre später./hei/DP/ngu