JERUSALEM/BEIRUT (dpa-AFX) - Die israelische Luftwaffe hat eigenen Angaben zufolge erneut Ziele der proiranischen Schiiten-Miliz Hisbollah im Südlibanon angegriffen. Das berichtete die "Jerusalem Post" am Montagabend unter Berufung auf die israelische Armee. Zudem hätten Panzer und die Artillerie weitere Angriffe in derselben Region durchgeführt. Auch libanesische Sicherheitskreise meldeten israelischen Beschuss. Im Nordostlibanon habe Israel vier Luftangriffe auf drei Hisbollah-Stellungen geflogen, dabei habe es Opfer gegeben.

Seit Beginn des Gaza-Krieges nach dem Hamas-Massaker am 7. Oktober in Israel kommt es in der israelisch-libanesischen Grenzregion fast täglich zu gegenseitigen Angriffen. Auf beiden Seiten gab es dabei Tote. Zehntausende Anwohner verließen in beiden Ländern ihre Heimatorte. Ein Krieg erscheint mit jedem Tag ohne diplomatische Lösung wahrscheinlicher. Die Hisbollah, die von Deutschland und vielen anderen Ländern als Terrororganisation eingestuft wird, kontrolliert vor allem den Süden an der Grenze zu Israel, von Schiiten bewohnte Viertel von Beirut sowie die Bekaa-Ebene im Norden des Landes./hme/DP/zb