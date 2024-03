MÜNCHEN (dpa-AFX) - Wacker Chemie rechnet wegen eines weiterhin schwierigen Geschäftsumfeldes für 2024 mit weniger Gewinn. Nach konjunktur- und energiepreisbedingt deutlichen Einbußen im vergangenen Jahr peilt Unternehmenschef Christian Hartel laut Mitteilung vom Dienstag einen Umsatz von 6 bis 6,5 Milliarden Euro sowie einen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen zwischen 600 und 800 Millionen Euro an. Die durchschnittlichen Analystenschätzungen liegen beim Umsatz in der unteren Hälfte der Spanne, beim operativen Gewinn in der oberen Hälfte. 2023 waren der Umsatz und das operative Ergebnis des MDax-Unternehmens - wie bereits bekannt - im Vergleich zum außergewöhnlich starken Vorjahr deutlich gefallen. Die Dividende sinkt nun.

Die Anteilseigner sollen 3,00 Euro je Aktie erhalten - nach 12 Euro im vergangenen Jahr. Die Senkung kommt nicht überraschend, da Wacker Chemie in der Regel rund die Hälfte des Nettogewinns aus dem fortgeführten Geschäft ausschüttet. Der Überschuss war 2023 um fast eine Milliarde auf 330 Millionen Euro abgesackt./mis/stk

Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,31 % und einem Kurs von 104,2EUR auf Lang & Schwarz (12. März 2024, 07:27 Uhr) gehandelt.