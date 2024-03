JERUSALEM und HO CHI MINH CITY, Vietnam, 12. März 2024 /PRNewswire/ -- VinCSS Cyber Security Services Joint Stock Company gab heute sein gemeinsames Projekt mit C2A Security bekannt, einem führenden israelischen Anbieter von Cybersicherheitslösungen für die Automobilindustrie. VinCSS stellte seinen Plan vor, ein umfassendes Proof of Concept (PoC) zu starten, das die automatisierte Risikomanagement-Plattform EVSec von C2A Security in seine Sicherheitsplattform einbindet und bedeutende Fortschritte bei der Automatisierung von Compliance und Sicherheit in der Automobilindustrie verspricht.

Diese Initiative dieser beiden Pioniere der Cybersicherheit wird durch die sich schnell entwickelnde Landschaft der Automobilindustrie angetrieben, die mit einer Vielzahl von Cybersicherheitsrisiken konfrontiert ist. In ihrem unermüdlichen Streben nach Innovation und Zusammenarbeit sucht VinCSS ständig nach bahnbrechenden Innovationen und wertvollen Möglichkeiten zur Zusammenarbeit mit führenden globalen Sicherheitspartnern wie C2A Security. Ziel ist es, eine umfassende, automatisierte und sichere Lösung anzubieten, die sicherstellt, dass vernetzte Fahrzeuge die strengen internationalen Marktstandards und Vorschriften erfüllen.