Anders als es die Märkte eingepreist haben, prognostizieren die meisten Ökonomen in Reuters-Umfragen seit September durchweg eine Senkung etwa Mitte 2024 und sind in der jüngsten Umfrage nur noch überzeugter davon geworden.

Während alle 108 Ökonomen in der jüngsten Umfrage vom 5. bis 11. März vorhersagten, dass der Leitzins nächste Woche in einer Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent bleiben würde, sagte eine Zweidrittelmehrheit (72), dass die erste Zinssenkung im Juni erfolgen würde. Siebzehn tippten auf Mai und 19 sagten Juli oder später.

Größeres Vertrauen

"Die Fed strebt 'größeres Vertrauen' in Bezug auf die Inflation an, bevor sie mit der Normalisierung ihres geldpolitischen Kurses beginnt. Wir gehen davon aus, dass Fortschritte bei der Inflation in den kommenden Monaten der Fed genug Vertrauen geben werden, um im Juni mit einem schrittweisen Zinssenkungszyklus zu beginnen", sagte Michael Gapen, Chefökonom der USA bei der Bank of America.

In seiner jüngsten Aussage vor dem US-Kongress bekräftigte Fed-Chef Jerome Powell, dass eine Lockerung der Geldpolitik irgendwann in diesem Jahr wahrscheinlich "angemessen" sei. Doch die immer noch anhaltende Inflation und ein sehr widerstandsfähiger Arbeitsmarkt könnten eine baldige Zinssenkung verhindern.

Obwohl die Inflation der persönlichen Konsumausgaben (PCE) im Januar von ihrem Höchststand von rund sieben Prozent im Juni 2022 auf 2,4 Prozent zurückging, haben die politischen Entscheidungsträger erklärt, dass sie auf mehr Zuversicht warten, dass sich die Inflation nachhaltig dem Zwei-Prozent-Ziel der Fed nähert. In seiner Aussage letzte Woche sagte Powell: "Wir sind nicht mehr weit davon entfernt."

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

