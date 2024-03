SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Der Börsengang der Online-Plattform Reddit könnte rund 750 Millionen Dollar schwer werden. Das Unternehmen aus San Francisco gab am Montag (Ortszeit) bekannt, dass 22 Millionen Aktien platziert werden sollen und setzte die Spanne für den Ausgabepreis auf 31 bis 34 Dollar fest. Für besonders aktive Nutzer werden rund acht Prozent der Aktien reserviert, die an die Börse gehen. Für sie gibt es keine Haltefristen wie oft für andere Investoren - das heißt, sie könnten die Papiere vom ersten Tag an verkaufen.

Reddit hatte den Börsengang vor rund zwei Jahren zunächst vertraulich bei der Börsenaufsicht SEC beantragt - aber erst vor gut zwei Wochen die Pläne mit der Veröffentlichung eines ersten Aktienprospekts vorangetrieben. Jetzt gibt es weitere Details. So ergibt sich aus der Preisspanne, dass Reddit zum Start an der Börse insgesamt mit bis rund 6,4 Milliarden Dollar (5,85 Mrd Euro) bewertet werden könnte - inklusive Mitarbeiter-Aktienoptionen und Aktien mit Sperrfrist. Die letzten beiden Punkte herausgerechnet und damit auf Basis von fast 159 Millionen ausstehenden Aktien ergibt sich ein Marktwert von bis zu 5,4 Milliarden Dollar.