HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Renk mit "Buy" und einem Kursziel von 30,60 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der deutsche Rüstungskonzern sei Marktführer in puncto militärische Antriebssysteme, schrieb Analyst George McWhirter in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen dürfte von steigenden Verteidigungsetats profitieren. Er rechne damit, dass Renk mit dem Ergebniswachstum mit an der Spitze der Branche liegen dürfte, was auch für die Profitabilität und die Erwirtschaftung von Barmittelzuflüssen zutreffe./bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2024

