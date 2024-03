NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Oracle nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 145 auf 150 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Geschäfte seien zuletzt wieder besser gelaufen nach einem enttäuschenden ersten Geschäftshalbjahr, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im Segment Cloud-Infrastruktur habe sich der Hersteller von Software und Datenbanken besser geschlagen als erwartet. Zu loben sei auch ein starker Anstieg des Auftragsbestandes./bek/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2024 / 23:04 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2024 / 00:00 / ET

Rating: Buy

Kursziel: 150 US-Dollar