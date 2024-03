Seite 2 ► Seite 1 von 2

Dingolfing (ots) - Speditionen haben häufig Schwierigkeiten, verlässlicheUmsatzplanungen vorzunehmen, weil die Auftragslage Zyklen aus anderen Branchenunterliegt. Tobias Baumann, Geschäftsführer von gettogethr, hat sich auf dieUnterstützung von Logistikunternehmen spezialisiert. Dabei geht er vor allem dieHerausforderungen im Bereich Personal- und Neukundengewinnung an. Nachfolgenderfahren Sie, was der Grund für die Schwankungen in der Auftragslage ist, warumOnlinemarketing für Speditionen vielversprechend ist und wie KI-Systeme beimRecruiting unterstützen können.Die letzten Monate brachten einige Herausforderungen für die Logistikbranche mitsich: Unter anderem sorgten die Mautkosten, die zum 01.12.2023 um 86 Prozenterhöht wurden, für explosionsartig gestiegene Kosten. Gleichzeitig ist dieAuftragslage für Speditionen aufgrund der Schwankungen in der Wirtschaft häufigunstet. Langfristige Planungen sind in vielen Logistikunternehmen deshalb nichtmöglich, weil nicht absehbar ist, wie der Betrieb im nächsten Quartal finanziellaufgestellt ist. Weil derlei Unsicherheiten nicht nur das Einstellen neuerMitarbeiter, sondern auch die Akquise von Neukunden erschweren, blockieren sienicht zuletzt das Wachstum des Unternehmens - ein Teufelskreis. "VieleSpeditionen pendeln ständig zwischen dem Bedarf nach neuen Kunden und dem Bedarfnach neuen Mitarbeitern. Problematisch dabei ist, dass die Recruiting-Maßnahmenmeist nicht mit den Nachfragen in Einklang gebracht werden können, die derBetrieb zu meistern hat", erklärt Tobias Baumann, Geschäftsführer desBeratungsunternehmens gettogethr."Die Lösung dieses Problems liegt im Onlinemarketing. Durch strategischesVorgehen können Speditionen dazu beitragen, den Ausgleich zwischen zu wenigenMitarbeitern und zu wenigen Kunden zu schaffen", führt der Recruiting-Experteweiter aus. Bei der Zusammenarbeit mit Logistikunternehmen verfolgt TobiasBaumann einen ganzheitlichen Ansatz, der von der Gewinnung von Personal undKunden bis hin zum Aufbau einer attraktiven Unternehmensmarke führt. Dadurchsoll die Abwärtsspirale, in der sich Speditionen häufig befinden, dauerhaftgestoppt und umgekehrt werden.Wie Onlinemarketing hier unterstützen kannMit den vielfältigen Möglichkeiten des Onlinemarketings können Unternehmen ihreZielgruppen gezielter als mit anderen Marketingmaßnahmen ansprechen und effektiverreichen. Durch informative Texte, professionelles Bild- und Videomaterialsowie der Nutzung technischer Einstellungsmöglichkeiten werden die Anzeigenspeziell der gewünschten Zielgruppe präsentiert. Zusätzlich können KI-Tools wie