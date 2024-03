MANNHEIM (dpa-AFX) - Der Schmierstoffhersteller Fuchs will nach Zuwächsen im vergangenen Jahr weiter zulegen. "Wir blicken aufgrund einer Vielzahl von Wachstumsprojekten trotz all der bestehenden Unwägbarkeiten zuversichtlich auf das vor uns liegende Jahr", sagte Vorstandschef Stefan Fuchs am Dienstag laut einer Mitteilung. Der Umsatz soll 2024 auf rund 3,6 Milliarden Euro wachsen. Dabei geht das Management bei stabilen Preisen von höheren Absatzmengen aus.

Das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern taxiert der Unternehmenschef bei rund 430 Millionen Euro. Dazu beitragen soll ein konsequentes Kostenmanagement, so will der Konzern neue Mitarbeiter nur begrenzt einstellen. Bei beiden Jahreszielen hatten Analysten mit mehr gerechnet. Die Aktie rutschte am Morgen zwei Prozent ab.