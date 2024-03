ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Oracle nach Zahlen von 130 auf 150 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. An den Ergebnissen des Softwarekonzerns lasse sich die Wachstumstory im Cloud-Geschäft ablesen, schrieb Analyst Karl Keirstead in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Während die Befürchtungen der Investoren groß gewesen seien, habe Oracle dort überzeugt und einen starken Anstieg beim Auftragseingang ausgewiesen./tav/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2024 / 06:47 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 06:47 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,73 % und einem Kurs von 118,4EUR auf Tradegate (12. März 2024, 09:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Karl Keirstead

Analysiertes Unternehmen: ORACLE CORP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 150

Kursziel alt: 130

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m