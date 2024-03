Vor den heutigen Daten zur Inflation in den USA (13.30 Uhr deutscher Zeit) sind viele Märkte an wichtigen Kipp-Punkten: so der US-Leitindex S&P 500 wie auch der Nasdaq 100, die derzeit mit dem Halten ihres seit Ende Oktober bestehenden Aufwärtstrendkanals kämpfen. An einem wichtigen Kipp-Punkt auch die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe sowie auch der Dollar-Index. Das deutet darauf hin, dass mit den heutigen Daten zur US-Inflation eine Richtungs-Entscheidung fallen könnte bzw. dürfte. Bislang hat die durch die KI-Euphorie getriebene Nvidia-Rally die Entäuschung darüber kaschiert, dass die Zinsen in 2024 wohl viel weniger sinken werden als erwartet - aber Nvidia hat in den letzten beiden Handelstagen mehr als 8% verloren..

Hinweis aus Video:

1. US-Inflation wird Fed nicht zu Zinssenkungen animieren

Das Video "Vor Daten zur US-Inflation: Viele Märkte an Kipp-Punkten!" sehen Sie hier..