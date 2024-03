Seite 2 ► Seite 1 von 3

Hamburg (ots) - Die Digitalisierung und der Aufstieg künstlicher Intelligenzeröffnen Unternehmen immense Möglichkeiten im Umgang mit Daten. Diese Potenzialezu entdecken und auszuschöpfen, war das Ziel des ersten Datathon des weltweitführenden Kreditversicherers Allianz Trade. Unter dem Motto "Daten verstehen,Chancen erkennen" versammelten sich 42 Mitarbeitende des deutschen Standorts vonAllianz Trade in der Hamburger Zentrale zu einem ganztägigen Event, dasInnovation, Zusammenarbeit und datengetriebene Lösungen in den Fokus rückte."Unser Datathon markiert einen weiteren Schritt in Richtung Daten- undKI-Kompetenz im Unternehmen. Denn: Künstliche Intelligenz ist auf dem Vormarsch.Dafür bilden Daten die Grundlage. Sie klug zu nutzen, birgt immense Chancen.Zwar sitzen viele Unternehmen auf Unmengen an Daten, sie wissen allerdingsnicht, wie sie diese in die Wertschöpfung einbringen können. Wir bieten mitunserem Datathon nun allen Mitarbeitenden die Möglichkeit, selbst Daten lesen zulernen und eigene Ideen einzubringen, wie diese über die bisherige Nutzunghinaus eingesetzt werden können. Wir erhöhen mit dem Datathon somit sowohl dieWertschöpfung als auch die Datenkompetenz der Mitarbeitenden, die sichnormalerweise nicht an solche Datensätze trauen würden", betont Tom Alby, ChiefDigital Transformation Officer von Allianz Trade in Deutschland, Österreich undder Schweiz.Die Veranstaltung brachte Allianz Trade-Mitarbeitende mit denunternehmenseigenen Datenexperten zusammen, um untergenutzte Datenquellen zuerkunden und die Verkaufsstrategien für Kreditversicherungen zu optimieren. DerDatathon förderte dabei die abteilungsübergreifende Entscheidungsfindung aufBasis von Daten.Die Highlights der ganztägigen Veranstaltung:1. Zusammenarbeit: Der Datathon war nicht nur ein Wettbewerb, sondern einegemeinschaftliche Reise. Teilnehmende konnten Kolleg:innen aus verschiedenenAbteilungen kennenlernen und Beziehungen über die täglichen Aufgaben hinausaufbauen.2. Mentoring und Lernen: Ein Organisationskomitee und erfahrene Mentor:innenbegleiteten die Teilnehmenden durch die Datenanalyse, unabhängig von ihremKenntnisstand. Die Möglichkeit, Seite an Seite mit Experten zu lernen und zuwachsen, stand allen Allianz Trade Mitarbeitenden offen.3. Toolbox-Extravaganza: Die Vielfalt von Tools wurde erkundet, von Excel überPower Query bis hin zu Python, R und SAS. Die Teilnehmenden konnten ihreKreativität entfalten und auf die Ressourcen des Unternehmens zugreifen,