Nürnberg (ots) - Im Retourenhandel liegt ein beträchtliches ungenutztesPotenzial, das viele Händler und Käufer bisher nicht ausschöpfen. KonstantinosVasiadis ist Geschäftsführer der elvinci.de GmbH und Experte im Handel vonB-Ware. Dadurch ist er auch mit den Problemen vertraut, die im Zusammenhang mitdem Retourenhandel auftreten können. Er weiß, wie durch eine angemesseneHerangehensweise sowohl Händler als auch Käufer im Retourengeschäft erheblichprofitieren können. Wie genau sich Restposten kaufen und Retouren verkaufenlassen, erfahren Sie hier.Während der Pandemie erlebte der Onlinehandel einen enormen Anstieg - und obwohldie Pandemie vorbei ist, bleibt der Onlinehandel aufgrund seiner Bequemlichkeitweiterhin sehr beliebt. Das einfache Bestellen geht daher oft mit einer hohenRücksendequote einher: In Deutschland werden jährlich hunderte Millionen Paketeretourniert, was Restposten und Retouren zu wichtigen Akteuren im Handel macht,sowohl für Käufer als auch Verkäufer. Leider wird viel B-Ware weggeworfen, daviele nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen, was nicht nur die Umweltbelastet, sondern auch erhebliches Potenzial zunichtemacht. Doch wo findet mansolche Waren und wie kann man sie effektiv nutzen? "Für viele Onlinehändlergestaltet sich der Wiederverkauf als Neuware als schwierig. Doch dabei kommt eseigentlich nur auf einen zuverlässigen Partner und eine gute Einkaufsquelle an",erklärt Konstantinos Vasiadis von der elvinci.de GmbH."Für dieses Problem bieten wir eine einfache und nachhaltige Lösung: der direkteKontakt zu Restpostenhändlern wie uns", fügt der Experte für Retouren hinzu. Dieelvinci.de GmbH hat sich darauf spezialisiert, überschüssige Waren vonHerstellern, Großhändlern oder Einzelhändlern aufzukaufen, um sie dannweiterzuverkaufen. Der direkte Kontakt mit ihnen eröffnet einen Zugang zu einembreiten Spektrum an Restbeständen, darunter Produkte aus verschiedenen Branchenund Kategorien. Durch den Ankauf und Verkauf von Waren wie Restposten,überschüssigen Produkten oder Kundenretouren trägt Konstantinos Vasiadis dazubei, Unternehmen aus dem Handel und der Produktion zu helfen, unnötigeLagerkosten zu vermeiden. Zugleich erspart er Händlern die mühsame Suche nachzuverlässigen Einkaufsquellen.Die gezielte Suche nach RestpostenhändlernEs gibt verschiedene Möglichkeiten, um Restpostenhändler zu finden. Eine davonsind Online-Plattformen wie Merkandi, Restposten 24 und Online-Kleinanzeigen,die eine breite Palette an Restpostenangeboten bieten. Hier können Händlergezielt nach bestimmten Produkten suchen oder einfach durch die verfügbarenAngebote stöbern. Darüber hinaus nutzen viele Restpostenhändler