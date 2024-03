WIESBADEN (ots) - Die Siedlungs- und Verkehrsfläche in Deutschland ist in den

Jahren 2019 bis 2022 durchschnittlich um 52 Hektar pro Tag gewachsen. Wie das

Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, nahm der tägliche Anstieg damit

gegenüber dem entsprechenden Wert des Vorjahres ab, der 55 Hektar pro Tag in den

Jahren 2018 bis 2021 betragen hatte. Ziel der Bundesregierung in der deutschen

Nachhaltigkeitsstrategie ist es, den täglichen Anstieg im

Vierjahres-Durchschnitt bis zum Jahr 2030 auf unter 30 Hektar zu begrenzen.



37 Hektar kamen im Jahr 2022 täglich für Wohnbau, Industrie und Gewerbe hinzu







Industrie und Gewerbe sowie öffentliche Einrichtungen 2022 schwächer als in den

beiden Vorjahren. 2022 betrug die Zunahme dieser Flächen 37 Hektar pro Tag, 2021

waren es 39 Hektar pro Tag und 2020 noch täglich 40 Hektar. Allerdings lag der

Wert in den drei Jahren davor bei 32 bzw. 33 Hektar pro Tag.



Der Zuwachs bei den Sport-, Freizeit- und Erholungs- sowie Friedhofsflächen

zeigte sich seit 2018 hingegen weitestgehend konstant und wies 2022 täglich 12

Hektar auf. Die Verkehrsfläche nahm knapp 1 Hektar pro Tag ab. Der Grund für die

negative Entwicklung ist ein Rückgang bei den Verkehrsflächen insbesondere in

Hessen, Brandenburg und Berlin.



14,5 % der Fläche Deutschlands werden für Siedlung und Verkehr genutzt



Trotz der Zunahme machten die Flächen für Siedlung und Verkehr im Jahr 2022 nur

etwa ein Siebtel der Gesamtfläche in Deutschland aus: 14,5 % der Fläche und

damit 5,2 Millionen Hektar werden für Siedlung und Verkehr genutzt. Davon

entfallen 3,4 Millionen Hektar (9,5 % der Gesamtfläche) auf die Siedlungsfläche

(einschließlich Abbauland) und 1,8 Millionen Hektar (5,1 % der Gesamtfläche) auf

die Verkehrsfläche.



Insgesamt umfasst die Fläche Deutschlands 35,8 Millionen Hektar. Die Fläche für

Vegetation bildet mit 83,2 % den höchsten Anteil (29,7 Millionen Hektar). Diese

besteht im Wesentlichen aus Flächen für Landwirtschaft mit 50,4 % (18,0

Millionen Hektar) sowie aus Waldflächen mit 29,9 % (10,7 Millionen Hektar) und

aus Gehölz mit 1,3 % (456 000 Hektar). Lediglich 2,3 % der bundesdeutschen

Fläche sind mit Gewässern (0,8 Millionen Hektar) bedeckt.



Methodische Hinweise:



Die Siedlungs- und Verkehrsfläche darf nicht mit "versiegelter Fläche"

gleichgesetzt werden, da sie auch unversiegelte Frei- und Grünflächen enthält.

Dazu zählen beispielsweise alle den Gebäuden unmittelbar zugehörigen Flächen wie

Haus- und Vorgärten oder Campingplätze. Auch Grünanlagen, Spielplätze und

Friedhöfe zählen zur Siedlungs- und Verkehrsfläche.



Der Indikator "Anstieg der Siedlungs- und Verkehrsfläche" wird als gleitender

Vierjahresdurchschnitt berechnet. Das heißt, er ergibt sich als arithmetisches

Mittel aus den Zahlen des aktuellen und der drei vorangegangenen Berichtsjahre.

Diese vier Einzelwerte errechnen sich jeweils aus der Differenz der Siedlungs-

und Verkehrsfläche des betreffenden Jahres zum Vorjahr (jeweils festgestellt zum

31. Dezember) geteilt durch 365 (Schaltjahr: 366) Tage. In die für die

Berechnung des Indikators verwendete Siedlungs- und Verkehrsfläche wird das

Abbauland (Bergbaubetrieb und Tagebau, Grube, Steinbruch) nicht einbezogen.



Die Angaben zur Siedlungs- und Verkehrsfläche entstammen der amtlichen

Flächenstatistik. Die Effekte einer Reihe von Neueinmessungen und

Nacherfassungen, die infolge der Umstellung auf das Amtliche

Liegenschaftskataster-Informationssystem (ALKIS) im Berichtsjahr 2016 und auch

im Rahmen regulärer Aktualisierungsverfahren entstanden sind, wurden bei den

Berechnungen des Indikators mitberücksichtigt.



Weitere Informationen:



Ausführliche Ergebnisse zum Flächenindikator stehen in unserem Internetangebot

zur Verfügung. Dort finden Sie auch weitere Ergebnisse zur Flächennutzung in

Deutschland.



Diese Zahl der Woche ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und

Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.



Weitere Auskünfte:

Pflanzliche Erzeugung und Flächennutzung,

Telefon: +49 611 75 8660

www.destatis.de/kontakt



Pressekontakt:



Statistisches Bundesamt

Pressestelle

www.destatis.de/kontakt

Telefon: +49 611-75 34 44



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/5733012

OTS: Statistisches Bundesamt



Innerhalb der Siedlungsfläche (ohne Abbauland) wuchsen die Flächen für Wohnbau,Industrie und Gewerbe sowie öffentliche Einrichtungen 2022 schwächer als in denbeiden Vorjahren. 2022 betrug die Zunahme dieser Flächen 37 Hektar pro Tag, 2021waren es 39 Hektar pro Tag und 2020 noch täglich 40 Hektar. Allerdings lag derWert in den drei Jahren davor bei 32 bzw. 33 Hektar pro Tag.Der Zuwachs bei den Sport-, Freizeit- und Erholungs- sowie Friedhofsflächenzeigte sich seit 2018 hingegen weitestgehend konstant und wies 2022 täglich 12Hektar auf. Die Verkehrsfläche nahm knapp 1 Hektar pro Tag ab. Der Grund für dienegative Entwicklung ist ein Rückgang bei den Verkehrsflächen insbesondere inHessen, Brandenburg und Berlin.14,5 % der Fläche Deutschlands werden für Siedlung und Verkehr genutztTrotz der Zunahme machten die Flächen für Siedlung und Verkehr im Jahr 2022 nuretwa ein Siebtel der Gesamtfläche in Deutschland aus: 14,5 % der Fläche unddamit 5,2 Millionen Hektar werden für Siedlung und Verkehr genutzt. Davonentfallen 3,4 Millionen Hektar (9,5 % der Gesamtfläche) auf die Siedlungsfläche(einschließlich Abbauland) und 1,8 Millionen Hektar (5,1 % der Gesamtfläche) aufdie Verkehrsfläche.Insgesamt umfasst die Fläche Deutschlands 35,8 Millionen Hektar. Die Fläche fürVegetation bildet mit 83,2 % den höchsten Anteil (29,7 Millionen Hektar). Diesebesteht im Wesentlichen aus Flächen für Landwirtschaft mit 50,4 % (18,0Millionen Hektar) sowie aus Waldflächen mit 29,9 % (10,7 Millionen Hektar) undaus Gehölz mit 1,3 % (456 000 Hektar). Lediglich 2,3 % der bundesdeutschenFläche sind mit Gewässern (0,8 Millionen Hektar) bedeckt.Methodische Hinweise:Die Siedlungs- und Verkehrsfläche darf nicht mit "versiegelter Fläche"gleichgesetzt werden, da sie auch unversiegelte Frei- und Grünflächen enthält.Dazu zählen beispielsweise alle den Gebäuden unmittelbar zugehörigen Flächen wieHaus- und Vorgärten oder Campingplätze. Auch Grünanlagen, Spielplätze undFriedhöfe zählen zur Siedlungs- und Verkehrsfläche.Der Indikator "Anstieg der Siedlungs- und Verkehrsfläche" wird als gleitenderVierjahresdurchschnitt berechnet. Das heißt, er ergibt sich als arithmetischesMittel aus den Zahlen des aktuellen und der drei vorangegangenen Berichtsjahre.Diese vier Einzelwerte errechnen sich jeweils aus der Differenz der Siedlungs-und Verkehrsfläche des betreffenden Jahres zum Vorjahr (jeweils festgestellt zum31. Dezember) geteilt durch 365 (Schaltjahr: 366) Tage. In die für dieBerechnung des Indikators verwendete Siedlungs- und Verkehrsfläche wird dasAbbauland (Bergbaubetrieb und Tagebau, Grube, Steinbruch) nicht einbezogen.Die Angaben zur Siedlungs- und Verkehrsfläche entstammen der amtlichenFlächenstatistik. Die Effekte einer Reihe von Neueinmessungen undNacherfassungen, die infolge der Umstellung auf das AmtlicheLiegenschaftskataster-Informationssystem (ALKIS) im Berichtsjahr 2016 und auchim Rahmen regulärer Aktualisierungsverfahren entstanden sind, wurden bei denBerechnungen des Indikators mitberücksichtigt.Weitere Informationen:Ausführliche Ergebnisse zum Flächenindikator stehen in unserem Internetangebotzur Verfügung. Dort finden Sie auch weitere Ergebnisse zur Flächennutzung inDeutschland.Diese Zahl der Woche ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen undVerlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.Weitere Auskünfte:Pflanzliche Erzeugung und Flächennutzung,Telefon: +49 611 75 8660www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/5733012OTS: Statistisches Bundesamt