NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Wacker Chemie auf "Neutral" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Die Ziele des Chemiekonzerns für das erste Quartal dürften auf eine gute Resonanz stoßen, prognostizierte Analyst Chetan Udeshi in einer ersten Reaktion am Dienstag. Das Ziel für das operative Ergebnis (Ebitda) liege um fast die Hälfte über seiner Annahme und um 18 Prozent über der Konsensschätzung. Den Ausblick auf das Gesamtjahr 2024 dürfte der Markt nun wohl eher als zurückhaltend einschätzen./bek/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2024 / 07:27 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2024 / 07:27 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,20 % und einem Kurs von 110,5EUR auf Tradegate (12. März 2024, 10:16 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Chetan Udeshi

Analysiertes Unternehmen: WACKER CHEMIE AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 120

Kursziel alt: 120

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m