Neustadt am Rübenberge (ots) - Hanebutt - als führendes Dachdeckerunternehmen

Deutschlands - übernimmt angesichts des akuten Fachkräftemangels im Handwerk die

Verantwortung darüber, die Weiterbildung für Dachdecker(meister) mit der

Gründung eines eigenen Instituts selbst voranzutreiben. Ziel der

Institutsgründung ist es, Experten im eigenen Unternehmen zu fördern und die

Innovation in der Branche aktiv zu beschleunigen.



- Das Hanebutt Institut bildet ab dem 1. März 2024 zertifiziert für die

Unternehmensnachfolge aus.

- Aus einer Veröffentlichung des Volkswirtschaftlichen Instituts für Mittelstand

und Handwerk an der Universität Göttingen geht hervor, dass in den kommenden

fünf Jahren im Handwerk etwa 125.000 Betriebe bzw. rund 78.000 Unternehmen zur

Übergabe anstehen. Allerdings fehlen in vielen Betrieben die geeigneten

Nachfolgerinnen und Nachfolger.

- 2024 soll es zwei MasterEMPOWER Weiterbildungen mit jeweils 12-40 Teilnehmern

geben









Um Fachkräfte bestmöglich einzusetzen, bedarf es eines tieferen Verständnisses

für deren individuellen Bedürfnisse. Deshalb bietet Hanebutt mit dem Institut

eine gezielte Aus- und Weiterbildung im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung

für Handwerksmeister an, um ihnen zu helfen, sich nicht nur fachlich, sondern

auch individuell weiterzuentwickeln. Während der Weiterbildung liegt der

Schwerpunkt auf dem unternehmerischen Wirken, der Führung von Mitarbeiterinnen

und Mitarbeitern der Kalkulation und Marketingaktivitäten. Das Hanebutt Institut

stellt nach Abschluss eine Zertifizierung aus, wobei der erste Kurs als

Einstiegsausbildung dient und das Zertifikatsprogramm bis zu eineinhalb Jahre

dauert. Der erste Workshop wird vollständig digital auf Deutsch durchgeführt.

2024 soll es zwei MasterEMPOWER-Weiterbildungen mit jeweils 12-40 Teilnehmern

geben, die vollständig digital stattfinden. Das Kursangebot gliedert sich in

drei Termine a zweieinhalb Tage, über vier Monate. Zur Verdichtung der Inhalte

wird es ebenfalls eine Videoakademie geben.



Ziel: Dem Fachkräftemangel entgegenwirken und Unternehmensnachfolge unterstützen



Laut einer KfW-Studie (https://www.deutsche-handwerks-zeitung.de/kfw-studie-dem-

mittelstand-fehlen-die-nachfolger-289167/) planen 190.000 Betriebe, bis 2026

ohne Nachfolgeregelung aus dem Markt auszutreten. Drei Viertel (79 Prozent) der

Unternehmer beklagen den Mangel an geeigneten Kandidaten.Darunter auch etliche

Handwerksbetriebe.Diesem Problem soll das Institut entgegenwirken.



Henning Hanebutt, Geschäftsführer der Hanebutt Gruppe und Gründer des Instituts

