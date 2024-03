FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine starke Dynamik im Cloud-Geschäft des US-Konkurrenten Oracle hat am Dienstag auch den Aktien von SAP Auftrieb gegeben. "Oracle profitiert vom KI-Nachfrageboom", sagte ein Händler. Das helfe auch SAP, da auch dieser Softwarehersteller Künstliche Intelligenz (KI) als Treibstoff in petto habe.

Die Papiere des Walldorfer Softwareunternehmens machten mit einem Plus von 0,9 Prozent auf 175,10 Euro den Großteil ihrer Vortagesverluste wieder wett und sind damit zurück auf der Spur in Richtung Rekordhoch. Das hatten sie am vergangenen Donnerstag bei 178,48 Euro erreicht.