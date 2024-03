Konferenz von OeNB und WKÖ diskutiert mögliche Einführung eines digitalen Euro



Wien (APA-ots) - Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) diskutierte auf einer gemeinsam mit der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) organisierten Konferenz zum Thema "Euro 2.0 - der Euro wird (auch) digital" mit Vertreter:innen aus dem Finanzsektor sowie aus Handel und Wirtschaft über eine mögliche Einführung eines digitalen Euro als Ergänzung zum Bargeld. "Für die Zentralbanken des Eurosystems ist der offene Austausch mit allen Interessengruppen von großer Bedeutung, um sicherzustellen, dass der digitale Euro höchsten Ansprüchen gerecht wird", so OeNB-Gouverneur Robert Holzmann.



Gouverneur Holzmann erinnerte in seinen Eröffnungsworten auch an die Geschichte des Euro, der vor 25 Jahren als Buchgeld in zwölf EU-Mitgliedstaaten eingeführt wurde. Drei Jahre später folgte mit 1. Jänner 2002 die Einführung von Euro-Bargeld. Heute haben 20 Länder den Euro als gemeinsame Währung. Was ein digitaler Euro als Ergänzung von Bargeld bedeuten würde, beschreibt Gouverneur Holzmann so: "Mit dem digitalen Euro könnte eine neue Ära der Währungsunion eingeleitet werden. Erstmals würden Privatpersonen einen Zugang zu digitalem Zentralbankgeld erhalten, also zu öffentlichem Geld, mit dem sie im gesamten Euroraum digital bezahlen könnten. Der digitale Euro würde jene Lücken schließen, wo Bargeld nicht hinreicht, wie zum Beispiel im elektronischen Handel. Und er würde sicherstellen, dass auch benachteiligte Menschen mit einem öffentlichen, kostenlosen Zahlungsmittel digital zahlen können."