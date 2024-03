AKTIE IM FOKUS Porsche AG klar ins Plus gedreht - Übergangsjahr akzeptiert Vorsichtige Ziele des Sportwagenbauers Porsche AG für 2023 haben die Anleger am Dienstag schnell abgeschüttelt. Nach anfänglichem Rutsch auf das tiefste Niveau seit Ende Januar drehten die Aktien der Zuffenhausener ins Plus. Gegen Mittag legten sie …