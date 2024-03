SAN JOSE, Kalifornien, 12. März 2024 /PRNewswire/ -- Automation Anywhere, der führende Anbieter von intelligenter Automatisierung, der KI in Unternehmen einsetzt, hat im vierten Quartal ein Rekordergebnis erzielt, das durch seine generativen, KI-gestützten Automatisierungslösungen, umfangreichen Kundenabschlüsse und robusten Umsätze weltweit begünstigt wurde. Mit seiner starken Leistung und der weltweit gestiegenen Dynamik übertraf das Unternehmen im vierten Quartal seine Prognosen und Ziele, insbesondere mit 50 % Wachstum gegenüber dem dritten Quartal und einem Anstieg bei den Großaufträgen von 14 % im Vergleich zum Vorjahr.

„Unsere Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2024 zeigen, dass wir in der Lage sind, unseren Kunden einen Mehrwert zu bieten", berichtet Mihir Shukla, CEO und Mitbegründer von Automation Anywhere. „Dies war ein entscheidendes Jahr für das Unternehmen, in dem wir ein robustes Wachstum aufbauen und aufrechterhalten und die Rentabilität früher als geplant erreichen konnten. Immer mehr Kunden erleben die greifbaren Vorteile von KI und intelligenten Automatisierungslösungen im großen Maßstab, um ihr Geschäft sicher und zuverlässig zu gestalten. Wir haben eine sehr überzeugende Pipeline und gehen mit Rückenwind in das Geschäftsjahr 2025."

Die hohe Kundenbindungsrate des Unternehmens ist ein starkes Signal dafür, dass unsere Kunden engagiert und von der Strategie und Vision von Automation Anywhere überzeugt sind. Das Automation Anywhere Pathfinder Community-Programm verzeichnete im vergangenen Jahr eine Wachstumsrate von 20 %, und die Automation Anywhere University hat die Rekordzahl von 3 Millionen Onlinekursen erreicht.

„Unser Fokus auf Branchen- und spezifische vertikale Lösungen, mit denen wir unseren Kunden helfen können, die Ergebnisse der Prozessautomatisierung zu beschleunigen, bildet den Kern unserer Strategie für das neue Geschäftsjahr", so Shukla weiter. „Das Feedback, das wir von unseren Kunden erhalten haben, bestätigt den Wert, der durch GenAI und Automatisierung erzielt werden kann. Unsere Kunden reagieren auf die enormen Möglichkeiten, die GenAI-gestützte Automatisierung eröffnet, und sie erwarten von uns Unterstützung bei der Optimierung der greifbaren, messbaren und transformativen Ergebnisse."