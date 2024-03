Vor diesem Hintergrund erklärt JPMorgan, wie sie die Entwicklung des S&P 500 einschätzen, je nachdem, wie stark der Kern-VPI im Vergleich zum Vormonat gestiegen sein wird.

Wenn der Verbraucherpreisindex um 0,2 bis 0,3 Prozent steigt, erwartet JPMorgan einen Anstieg des S&P 500 um 0,25 bis 0,75 Prozent. "Ein Druck am unteren Ende der Spanne würde den disinflationären Trend bestärken, und obwohl er nicht ausreicht, um die Erwartungen der Fed neu zu bewerten, könnten die Aktien dies als Signal für eine weitere Rotation in zyklischere/wertorientiertere Sektoren verstehen", so JPMorgan. Die Analysten sehen eine 37,5-prozentige Chance, dass dieses Szenario eintreten wird.

Zu einer 30-prozentigen Wahrscheinlichkeit werde der Verbraucherpreisindex um 0,3 bis 0,4 Prozent steigen: Ein solcher Anstieg würde die Sorge wecken, dass sich die Inflation wieder beschleunigen könnte. JPMorgan geht davon aus, dass der S&P 500 in diesem Fall um 0,5 bis ein Prozent fallen würde.

Bei einem Anstieg des Verbraucherpreisindex um 0,1 bis 0,2 Prozent erwarten die Trader, dass der S&P 500 um ein bis 1,5 Prozent steigt, da "wir wahrscheinlich einen Teil der verzögerten Disinflation im Wohnungsbau sowie einen stärker als erwarteten Rückgang der Fahrzeugpreise sehen würden". JPMorgan glaubt, dass eine 22,5-prozentige Chance für dieses Szenario besteht.

Sollte der Verbraucherpreisindex um mehr als 0,4 Prozent steigen, erwarten die Strategen einen Ausverkauf von 1,75 bis 2,25 Prozent. Sie weisen darauf hin, dass ein solcher Bericht die Befürchtung eines "zweiten Inflationsgipfels" manifestieren würde. Nur eine 7,5-prozentige Chance sehen sie allerdings für dieses Szenario.

Noch weniger wahrscheinlich ordnen sie die Möglichkeit ein, dass der Verbraucherpreisindex um weniger als 0,1 Prozent steigt: In diesem Fall käme es zu einer "Alles-Rallye" bei den Aktien, die den S&P 500 um 1,5 bis zwei Prozent steigen ließe. "Dies würde wahrscheinlich damit zusammenfallen, dass der Anleihemarkt die Erwartungen für eine Zinssenkung im Mai von derzeit rund 23 auf über 50 Prozent anhebt", so JPMorgan.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Übrigens: Fonds und ETFs kann man bei SMARTBROKER+ für 0 Euro handeln!* Kostenlose Depotführung, 29 deutsche und internationale Börsenplätze, unschlagbar günstig - und das alles in einer brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln!



*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen. Kostenlose Depotführung, 29 deutsche und internationale Börsenplätze, unschlagbar günstig - und das alles in einer brandneuen App.