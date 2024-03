Berlin (ots) -



- Cantourage und der neuseeländische Anbieter CannFX stellen eine neue

Craft-Sorte auf dem deutschen Cannabismarkt vor.

- Mit der neuen Sorte "Lemon Berry Candy" bringt CannFX eine weitere Sorte auf

den europäischen Markt.

- CannFX wird Patient:innen in Deutschland und Europa im Laufe des Jahres 2024

mit weiteren Sorten seiner Premium-Produktpalette versorgen.



Die Cantourage Group SE (im Folgenden "Cantourage", ISIN: DE000A3DSV01,

http://www.cantourage.com ), ein führendes europäisches Unternehmen für die

Herstellung und den Vertrieb von Premium-Cannabis, und CannFX, ein renommierter

Cannabisanbieter aus Neuseeland, kündigen diese Woche die Einführung einer neuen

Cannabissorte in deutschen Apotheken an. Bei der Sorte "Lemon Berry Candy"

handelt es sich um eine nicht bestrahlte Premium-Sorte aus neuseeländischem

Anbau, die nun für Patient:innen in Deutschland verfügbar ist und das Angebot an

hochwertigem Cannabis auf dem deutschen Cannabismarkt weiter ausbaut.







die Mehrheit der neuseeländischen Anbauer auf dem internationalen Markt

vertritt. Die Produkteinführung steht für handverlesenes Cannabis von einem der

besten neuseeländischen Craft-Anbauer. CannFX plant, seine Präsenz auf den

europäischen Märkten in diesem Jahr mit einer Reihe zusätzlicher Sorten von

anderen neuseeländischen Growern, die 2024 auf den Markt kommen werden,

erheblich auszuweiten.



Bernhard Retzer, Global Sales Director bei Cantourage, kommentiert: "Wir freuen

uns, dass wir die nächste CannFX-Sorte aus Neuseeland in Deutschland einführen

können. Mit unserem einzigartigen Beschaffungsmodell können wir Cannabisblüten

von Anbauern aus der ganzen Welt nach Deutschland bringen, sie zu medizinischen

Produkten verarbeiten und in ganz Europa anbieten. In den kommenden Monaten

können Patient:innen mit weiteren Produkten und Sorten rechnen, die in

Deutschland und Großbritannien erhältlich sein werden."



Bastiaan Kramer, CEO der Ampyl Sciences-Marke CannFX, fügt hinzu: "Nach unserer

erfolgreichen Markteinführung des ersten in Neuseeland angebauten medizinischen

Cannabisprodukts 2022 in Deutschland und 2023 in Großbritannien, sind wir stolz

darauf, nun die Sorte Lemon Berry Candy durch unsere Partnerschaft mit

Cantourage in diese schnell wachsenden Märkte einzuführen. Unser neuer Kultivar

hat ein starkes Terpenprofil und wird von einem der qualifiziertesten Anbauer

von CannFX in Neuseeland kultiviert. Wir freuen uns über die exklusive

Partnerschaft mit Cantourage, die es uns ermöglicht, nur die hochwertigsten

Blüten aus Neuseeland nach Deutschland und Großbritannien zu bringen." Seite 2 ► Seite 1 von 2

Die neue Sorte wird in Neuseeland für das Unternehmen CannFX angebaut, welchesdie Mehrheit der neuseeländischen Anbauer auf dem internationalen Marktvertritt. Die Produkteinführung steht für handverlesenes Cannabis von einem derbesten neuseeländischen Craft-Anbauer. CannFX plant, seine Präsenz auf deneuropäischen Märkten in diesem Jahr mit einer Reihe zusätzlicher Sorten vonanderen neuseeländischen Growern, die 2024 auf den Markt kommen werden,erheblich auszuweiten.Bernhard Retzer, Global Sales Director bei Cantourage, kommentiert: "Wir freuenuns, dass wir die nächste CannFX-Sorte aus Neuseeland in Deutschland einführenkönnen. Mit unserem einzigartigen Beschaffungsmodell können wir Cannabisblütenvon Anbauern aus der ganzen Welt nach Deutschland bringen, sie zu medizinischenProdukten verarbeiten und in ganz Europa anbieten. In den kommenden Monatenkönnen Patient:innen mit weiteren Produkten und Sorten rechnen, die inDeutschland und Großbritannien erhältlich sein werden."Bastiaan Kramer, CEO der Ampyl Sciences-Marke CannFX, fügt hinzu: "Nach unserererfolgreichen Markteinführung des ersten in Neuseeland angebauten medizinischenCannabisprodukts 2022 in Deutschland und 2023 in Großbritannien, sind wir stolzdarauf, nun die Sorte Lemon Berry Candy durch unsere Partnerschaft mitCantourage in diese schnell wachsenden Märkte einzuführen. Unser neuer Kultivarhat ein starkes Terpenprofil und wird von einem der qualifiziertesten Anbauervon CannFX in Neuseeland kultiviert. Wir freuen uns über die exklusivePartnerschaft mit Cantourage, die es uns ermöglicht, nur die hochwertigstenBlüten aus Neuseeland nach Deutschland und Großbritannien zu bringen."