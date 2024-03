Berlin (ots) - Umfrage der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft unter den 350

CFOs der größten deutschen Tochtergesellschaften internationaler Konzerne aus

den wichtigsten Investorenländern



46 % schätzen andere Länder und Regionen wachstumsstärker als Deutschland ein

und wollen in den kommenden fünf Jahren prioritär dort investieren





- Alle Standortfaktoren verschlechtern sich mit zunehmender Dynamik- Größte Investitionshindernisse: Überbordende Bürokratie (61 %), hoheEnergiekosten (57 %) und mangelhafte Digitalisierung (44 %) führen, gefolgtvon ESG-Regulierung (35 %) und fehlender Technologieoffenheit (31 %)- Zunehmende Skepsis gegenüber der politischen Stabilität Deutschlands: Nur noch58 % zählen Deutschland zu den fünf stabilsten EU-Ländern (in 2021: 80 %)- Forschungslandschaft kritischer eingeschätzt: Nur noch 43 % der Befragtenzählen Deutschland hier zu den Top 5 in der EU (Rückgang um 21 Prozentpunkteim Vergleich mit 2017)- Ambivalenter Zukunftsausblick: 52 % der Befragten sieht Geschäftschancen inDeutschlands Transformationsbedarf, doch nur knapp jeder Dritte (27 %) willtatsächlich investierenDie Attraktivität des Wirtschaftsstandorts Deutschland ist in Gefahr. "Wir habenzu lange von der Substanz gelebt und wichtige Reformen vernachlässigt. Aktuellschätzt fast jeder zweite internationale CFO (46 %) andere Länder und Regionenals wachstumsstärker ein. Neue Investitionen in den kommenden fünf Jahren werdensie prioritär dort tätigen," sagt Andreas Glunz, Bereichsvorstand InternationalBusiness bei der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bei der Präsentationder Studie "Business Destination Germany 2024 ".Für diese befragte KPMG 350 CFOs der größten deutschen Tochtergesellschafteninternationaler Konzerne aus den wichtigsten Investorenländern . Untersuchtwurden die wichtigsten Faktoren des Wirtschaftsstandorts Deutschland imEU-Vergleich. Nach 2017, 2019 und 2021 erfolgt die Befragung jetzt zum viertenMal. Dies ermöglicht wichtige Trendaussagen.Danach rutscht die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt im EU-Vergleichzunehmend ins Mittelfeld ab. So weist der KPMG-Standort-Index, in den 23Standortfaktoren einfließen, nur noch einen Wert von +1,2 auf der Skala von +10(Spitze im EU-Vergleich) bis -10 (Schlusslicht im EU-Vergleich) auf. Diesentspricht einer Halbierung gegenüber dem Wert der Studie aus 2021 (+2,4). 2017lag der Wert noch bei +3,1.Standortfaktoren verschlechtern sich ausnahmslosDie Nennungen Deutschlands als Spitzenreiter oder Top 5 EU-Land haben bei vielenindividuellen Standortfaktoren im Vergleich mit dem KPMG-Standort-Index 2021