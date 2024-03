Vermietung an Angehörige

Regenstauf (ots) - Der Nachwuchs findet am Studienort keine Wohnung zur Miete?

Klasse, wenn die Eltern das nötige Kleingeld haben, um dort Wohneigentum zu

erwerben. Aber anstatt dem Kind das Appartement kostenlos zu überlassen, könnten

die Eltern eine Miete verlangen, um ganz legal Steuern zu sparen. Ein typisches

Beispiel, bei dem es sich um Vermietung an Angehörige handelt. Nur eine zu

günstige Miete oder falsche Vertragsgestaltung kann den Steuervorteil

zunichtemachen. Tobias Gerauer, Vorstand der Lohnsteuerhilfe Bayern (Lohi)

erklärt, welche drei Fehler in der Praxis häufig gemacht werden und für wen sich

das Steuersparmodell lohnt.



Wie sieht das Steuersparmodell aus?