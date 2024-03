München (ots) -



- Münchner Fintech agiert bereits in mehreren Landkreisen

- Kartenlösung von givve® erfüllt umfassende technische Voraussetzungen

- Kombination aus Kartenzahlung und Bargeld ist optimale Lösung



Die givve®-Bezahlkarte reduziert nicht nur den Verwaltungsaufwand von Kommunen

und Städten, sondern eröffnet Asylsuchenden die Möglichkeit des bargeldlosen

Einkaufs an allen Mastercard Akzeptanzstellen und bei Bedarf auch für

Onlinekäufe. Darüber hinaus kann je nach Karteneinstellung an einer Vielzahl von

Verkaufsstellen und Geldautomaten Bargeld abgehoben werden. Damit bietet das

Münchner Fintech Unternehmen https://givve.com/de/ ® die technischen

Voraussetzungen, um eine Teilhabe am sozialen Leben für alle sicherzustellen.

Die Karte wird bereits seit vergangenem Jahr erfolgreich im Thüringer Landkreis

Greiz verwendet. Jetzt setzen immer mehr auf die Bezahlkarte von givve®, seit

März dieses Jahres unter anderem auch der Wartburgkreis und der

Saale-Orla-Kreis.







Zahlungen, die Einsicht in Guthaben und Transaktionen über eine App oder das

Webportal sowie die Option von Online-Zahlungen. Darüber hinaus benötigen

Nutzende der Karte weder ein eigenes Bankkonto noch einen festen Wohnsitz. "Wir

bei givve® haben uns gut überlegt, ob wir eine Bezahlkarte für

Leistungsempfänger anbieten sollen und uns bewusst dafür entschieden, da wir

unseren Teil dazu beitragen möchten, dass alle Beteiligten von einer

einheitlichen Lösung profitieren, die einfach umsetzbar sowie technisch stark

und sicher ist", so Patrick Löffler, CEO von givve®. Die neutral designte

Bezahlkarte vermeidet zudem bewusst Stigmatisierung, indem sie beim Bezahlen

keinen offensichtlichen Bezug zu Sozialleistungen herstellt. "Gleichwohl sind

wir uns bewusst, dass die Möglichkeit von Barzahlungen weiterhin unbedingt

gegeben sein muss, um am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu können. Mit

unserer Bezahlkarte vereinen wir beides", so Löffler.



"Im Landkreis Greiz im Bundesland Thüringen, in dem seit Dezember eine

Mastercard-Bezahlkarte von unserem Partner givve benutzt wird, sehen wir das

Produkt im Einsatz. Dort können ausgewählte Asylsuchende ihre Hilfeleistungen

bereits per Prepaid Mastercard beziehen. Die Verwaltung sieht eine Erleichterung

beim bürokratischen Aufwand und seitens der Schutzbedürftigen gibt es ebenfalls

gute Erfahrungsberichte", ergänzt Dr. Peter Robejsek, Country Manager für

Mastercard Deutschland. Nach einer ersten Pilotphase wurde die Karte im

Landkreis Greiz mittlerweile an über 200 Asylsuchende ausgegeben. Der Landkreis

hat die Karte individuell so eingestellt, dass mit der Bezahlkarte im gesamten

