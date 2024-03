Bruckberg (ots) - EFAFLEX ist nicht nur Weltmarkt-, sondern auch

Technologieführer für Industrietore. Das kommt nicht von ungefähr: Seit jeher

mischt das Unternehmen die Branche auf, hat eine Vorreiterrolle und treibt die

eigenen Produkte zu technischen Höchstleistungen. In diesem Jahr feiert EFAFLEX

sein 50-jähriges Jubiläum - und damit fünf Dekaden Pioniergeist,

Einfallsreichtum und herausragende Lösungen.



Der technologische Fortschritt hat bei EFAFLEX schon immer eine zentrale Rolle

gespielt. Und zwar nicht einfach nur, weil Schnelllauftore zum Öffnen und

Schließen (moderne) Technik benötigen: Eine immanente Leidenschaft und

Begeisterung dafür, Neues auszuprobieren und bis zur Perfektion an kleinen

Details herumzutüfteln, zeichnen das Unternehmen aus. Dank dieses natürlichen

Antriebs zur steten Produktoptimierung kann EFAFLEX 50 Jahre nach seiner

Gründung ein einzigartig breites Portfolio vorweisen, das von "maximal

belastbar" über "maximal sicher" bis hin zu "maximal praktisch" die

unterschiedlichsten Kundenbedürfnisse abdeckt.





Jedes Tor hat seine StärkeDabei hat EFAFLEX Trends nicht einfach nur mitgemacht, sondern sie gesetzt.Stichwort Spiraltor: Dessen Erfindung geht auf den Lösungsanbieter aus Bruckbergzurück. Bis heute ist keine andere vergleichbare Konstruktion imstande, derartschnelle Öffungs- und Schließgeschwindigkeiten mit hoher Langlebigkeit undmaximaler Effektivität zu kombinieren. Möglich macht das die clevereTorblattführung, die gleichzeitig auch noch einen platzsparenden wiegeräuscharmen Betrieb erlaubt.Was allerdings nicht bedeutet, dass klassische Roll- und Falttore sich hinterdem Spiraltor verstecken müssen: Zuverlässigkeit, Wartungsfreundlichkeit undSicherheit sind unerlässliche Faktoren, welche die Tore sowohl im Innen- alsauch im geschützten Außenbereich für viele Kunden und Anwender nach wie vor zuroptimalen Wahl machen.Was eine gute Lösung ausmachtDie Gründe für die Beliebtheit der Premium-Tore von EFAFLEX sind dabei natürlichvielfältig und lassen sich wohl am ehesten grob in den Schlagworten Qualität undEffizienz zusammenfassen. Doch neben diesen augenfälligen Merkmalen zählt einweiterer Faktor besonders: die cleveren Details. So verfügen beispielsweise dieRolltore von EFAFLEX über einen Gewichtsausgleich, der einfaches Öffnen beiStromausfällen und in Notsituationen erlaubt - ein Plus für die Sicherheit.Außerdem überzeugen die Tore durchweg mit ihrer Robustheit, die in allenrelevanten Industrien und Kundenbranchen zwingend erforderlich ist. Apropos