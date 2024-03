DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmund geht ohne größere Personalprobleme in das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen die PSV Eindhoven. Bis auf den verletzten Angreifer Sébastien Haller und den gesperrten Verteidiger Nico Schlotterbeck stehen alle Profis für das zweite Duell mit den Niederländern am Mittwoch (21 Uhr/DAZN) zur Verfügung. "Wir gehen mit einem guten Gefühl in das Spiel, es gibt eine große Chance. Wir wollen in die nächste Runde", sagte Trainer Edin Terzic am Dienstag.

Für Schlotterbeck wird Mats Hummels in die Startelf zurückkehren, nachdem der Nationalspieler in der Bundesliga zuletzt meist nur auf der Bank gesessen hatte. "Nicht ein einziger Spieler hat bei uns eine Einsatzgarantie, aber Mats hat für Mittwochabend eine große Chance, weil er ein toller Spieler ist", sagte Terzic.