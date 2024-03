Seite 2 ► Seite 1 von 2

Hannover (ots) - Die Pflegebranche hat der Fachkräftemangel besonders hartgetroffen. Zahlreiche Pflegeunternehmen gehen insolvent, da sie es nichtschaffen, den Herausforderungen des Betriebsalltags trotz ständigerUnterbesetzung gerecht zu werden. Max Grinda und Felix Hahnewald schaffen alsGeschäftsführer von FM Recruiting eine Chance für diese Unternehmen, weiterhinzu bestehen. Wie erfolgreich ihre Recruiting-Methode ist, zeigen sie hier anhanddes Pflegedienstes am Klinikum in Merseburg.Keine Zeit, keine Mitarbeiter, keine neuen Bewerber: Um die Pflegebranche stehtes aktuell sehr schlecht. Die Patienten können nicht mehr ausreichend versorgtwerden, das Personal steht unter Dauerstress - doch neue Mitarbeiter sindnirgends zu finden. Das liegt jedoch nicht an den fehlenden Fachkräften auf demArbeitsmarkt, sondern an den veralteten Recruiting-Strategien, die vielePflegeunternehmen noch verfolgen. "Es reicht heutzutage nicht mehr aus, eineAnzeige in der Zeitung oder in einem Jobportal zu schalten. Damit wirken diePflegeunternehmen nicht nur sehr unattraktiv auf die meisten Fachkräfte, sondernerreichen auch nur einen Bruchteil der Pflegekräfte, die gerade nach einer neuenStelle suchen. Und wenn dann doch nach langem Warten ein Bewerber erreicht wird,wechselt er oft letztendlich zur Konkurrenz, die es schafft, sich alsattraktiver Arbeitgeber zu präsentieren", warnt Max Grinda, Geschäftsführer vonFM Recruiting."Durch unsere Unterstützung gelingt es Pflegeunternehmen, sich auf demArbeitsmarkt endlich als moderner und interessanter Arbeitgeber vorzustellen",ergänzt Felix Hahnewald, ebenfalls Geschäftsführer von FM Recruiting. Bereitsseit 2019 unterstützen die Experten Pflegeunternehmen dabei, qualifiziertesPersonal zu gewinnen. Dazu setzen sie vor allem auf digitale Werbemaßnahmen undverschaffen ihren Kunden so eine erhöhte Sichtbarkeit. Im Fokus ihrer Arbeitsteht dabei das Thema Arbeitgeberbranding. Denn aufgrund ihrer langjährigenErfahrung und der Zusammenarbeit mit zahlreichen Pflegeunternehmen wissen MaxGrinda und Felix Hahnewald, wie man qualifizierte Bewerber heute noch überzeugt.Dass ihre Maßnahmen wirkungsvoll sind, bestätigen zahlreiche Erfolgsgeschichtenzufriedener Kunden, so auch die Resultate des Pflegedienstes am KlinikumMerseburg. Wie FM Recruiting den Pflegedienst unterstützen konnte und welcheErgebnisse dabei erzielt wurden, haben Max Grinda und Felix Hahnewald imFolgenden zusammengefasst.Pflegedienst am Klinikum Merseburg: Geschäftsführer Maik Lathan trifft dierichtige EntscheidungDer Pflegedienst des Klinikum Merseburg hatte schwer unter dem Fachkräftemangel