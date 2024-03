Berlin/Dresden (ots) - Am 16. März 2023 trifft sich das Who is Who der

Dazu werden die Besucher beim erstmalig stattfindenden Anlegertag am 16. März2024 in der Motorworld München reichlich Gelegenheit haben. Auf der Finanzmessewird es neben der Messe mit zahlreichen Ausstellern aus allen Bereichen derFinanzbranche auch ein breit gefächertes Vortragsprogramm mit Koryphäen wieHeiko Thieme, Hans Bernecker, Robert Halver, Alfred Maydorn oder Sascha Hubergeben."Wir freuen uns sehr, in diesem Jahr erstmals den Anlegertag Münchenauszurichten und haben mit der Motorworld eine Location gefunden, in der sichdie Messe optimal präsentieren kann", erklärt Dirk Mahnert, Geschäftsführer desMitveranstalters B2MS. "Auch das Ausstellerverzeichnis und das Vortragsprogrammkönnen sich sehen lassen und wir sind uns bereits jetzt sicher, dass derAnlegertag München in diesem Jahr nicht das letzte Mal stattgefunden hat."Auch Kent Gaertner, Geschäftsführer der Quadriga Communication und ebenfallsMitveranstalter, freut sich auf eine gelungene Veranstaltung: "Das ThemaGeldanlage ist wichtiger denn je und die Flut an Informationen zu diesem Themakann einschüchternd gerade auf Einsteiger wirken. Der Anlegertag München hat dasZiel, die Besucher dabei zu unterstützen,die individuell richtige Strategie zufinden und will Anregungen geben, wie man sein Geld in die eigenen Hände nimmt."Erfahrung bei der Organisation erfolgreicher Finanzmessen haben die VerstalterB2MS GmbH und Quadriga Communication GmbH bereits. Sie verantworten bereits seitJahren gemeinsam den Börsentag Berlin und arbeiten bei zahlreichen weiterenMessen und Veranstaltungen wie den Börsentagen Dresden, Frankfurt, Wien undZürich zusammen. Die B2MS GmbH ist darüber hinaus mit dem Konzept Börsentagkompakt in verschiedenen deutschen Städten unterwegs.Der Eintritt zum Anlegertag München am 16. März 2023 in der Motorworld (AmAusbesserungswerk 8, 80939 München) ist kostenlos, um vorherige Anmeldung überdie Webseite wird jedoch gebeten. Weitere Informationen sowie dasAusstellerverzeichnis und das Vortragsprogramm stehen unterhttps://www.anlegertag-muenchen.de/ zur Verfügung.Über die Quadriga Communication GmbHDie Quadriga Communication GmbH ist eine renommierte Agentur fürFinanzkommunikation mit Sitz in der Hauptstadt Berlin. Sie bietet kompetente,hochwertige und zielorientierte Beratung rund um die ThemenÖffentlichkeitsarbeit, Produkt- und Vertriebskommunikation, Markenkommunikationsowie Eventmanagement. Ihre Mitarbeiter decken unterschiedlicheKompetenzbereiche ab und verfügen neben langjähriger beruflicher Erfahrung inihren jeweiligen Fachgebieten über ein hohes Maß an Leistungsbereitschaft,Zuverlässigkeit und Loyalität. Zahlreiche namhafte Unternehmen aus der Finanz-und Verlagsbranche schenken der Quadriga Communication GmbH ihr Vertrauen.Über die B2MS GmbHB2MS verwirklicht deutschlandweit Events für erklärungsbedürftige Produkte. DieVeranstaltungen begeistern und informieren. Dafür schafft B2MS Begegnungsräume,in denen besondere Momente zugleich das Herz und den Verstand der Kundenerreichen. Im intensiven Wettbewerb sichert dies den nachhaltigen Erfolg vonUnternehmen und Produkten.Pressekontakt:Kent Gaertnermailto:gaertner@quadriga-communication.de030 30 30 80 89 13Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/102403/5733407OTS: Quadriga Communication GmbH