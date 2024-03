Paris, 12. März 2024 (ots/PRNewswire) - Mit der Übernahme des britischen

Beratungsunternehmens Integrity stärkt die ProductLife Group ihre Fähigkeit,

globale digitale Beratungsdienste anzubieten. Mit dieser Allianz erweitert PLG

seine Fähigkeit, globale IT-Qualitätsprojekte und digitale

Transformationsprogramme voranzutreiben.



Die ProductLife Group (PLG), der globale Beratungsanbieter von Dienstleistungen

in den Bereichen Regulierung, Wissenschaft, Vigilanz, Qualität und digitale

Transformation für die Biowissenschaftsbranche, gibt die Übernahme von Integrity

bekannt, einem führenden britischen Beratungsunternehmen für Biowissenschaften,

das sich auf IT-Qualität, digitales Projekt- und Programmmanagement,

Unternehmenstransformation und computerisierte Systemvalidierung spezialisiert

hat.





Diese strategische Übernahme ist Teil des Engagements von PLG, seine digitalenFähigkeiten und seine globale Präsenz zu erweitern. Der Zusammenschluss von PLG,Integrity und dem kürzlich erworbenen italienischen Unternehmen LifeBee wirderhebliche Synergien freisetzen und den Kunden ein umfassendes Angebot andigitalen Dienstleistungen und Lösungen bieten, die auf Qualität, Effizienz undInnovation ausgerichtet sind. Mit der umfassenden globalen Präsenz von PLG, derExpertise von Integrity in digitaler Beratung und computergestützterSystemvalidierung und der Spezialisierung von LifeBee auf digitale Strategie undoperative Exzellenz ist die Gruppe gut positioniert, um ihren Kunden einenverbesserten und pragmatischen Wert zu bieten, der die Komplexität derLife-Sciences-Branche bewältigt.Chris Reid, Geschäftsführender Direktor von Integrity, sagte: "Dass wir Teil vonPLG werden, ist ein Beweis für das Engagement und die Kompetenz desIntegrity-Teams. Wir freuen uns auf die Synergien, die diese Partnerschaft mitsich bringen wird, und auf den Mehrwert, den wir unseren Kunden weltweit bietenkönnen. Dieser neue Weg als Teil von PLG ist mit großer Zuversicht verbunden,denn beide Unternehmen teilen ähnliche Werte und eine ähnliche Kultur sowieeinen pragmatischen Ansatz, um den Kunden innovative und qualitativ hochwertigeDienstleistungen anzubieten. Gemeinsam sind wir in der Lage, weltweit neuedigitale Qualitätsstandards in den Biowissenschaften zu setzen."Xavier Duburcq, Geschäftsführer von PLG , betonte: "Dieser strategische Schrittstärkt nicht nur unsere globalen digitalen Fähigkeiten, sondern ist auch einbedeutender Schritt zum Ausbau unserer Präsenz in Großbritannien, den USA undJapan, die allesamt wichtige Märkte für Biowissenschaften sind. Mit der Aufnahmevon Integrity in die PLG-Familie sind wir in der Lage, unseren Kunden auf der