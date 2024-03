Moskau Russische Truppen erobern ukrainisches Dorf bei Donezk Die russische Armee hat eigenen Angaben nach einen weiteren Ort in der Ostukraine erobert. Es handele sich dabei um das Dorf Newelske nordwestlich der Großstadt Donezk, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau am Dienstag mit. Auch an anderen …