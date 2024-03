Hamburg (ots) -



- Ergebnis wächst auf neue Rekordhöhe - erstmals über 600 Millionen Euro

Adjusted EBIT

- Umsatz mit 6,5 Milliarden Euro wieder auf Vor-Corona-Niveau

- Vorstandsvorsitzender Sören Stark: "Wir haben zu alter Größe und neuer Stärke

gefunden"

- Verträge mit Neugeschäft in Höhe von 8 Milliarden Euro abgeschlossen



Die Lufthansa Technik AG hat im Geschäftsjahr 2023 trotz eines weiterhin

herausfordernden Umfelds sowohl Umsatz als auch Ergebnis signifikant gesteigert.

Beim Adjusted EBIT wurde mit 628* Millionen Euro (Vorjahr: 554 Millionen Euro,

plus 13%) erneut ein Rekord aufgestellt. Die Umsatzerlöse wuchsen um rund eine

Milliarde auf 6,547 Milliarden Euro (Vorjahr: 5,550 Milliarden Euro, plus 18%)

und erreichten damit wieder das Vor-Corona-Niveau des Umsatz-Rekordjahrs 2019.







und Überholung von Flugzeugen (MRO). Das Unternehmen konnte das dynamische

Wachstum des Luftverkehrs weltweit trotz der angespannten Situation bei den

Lieferanten sowie bei der Rekrutierung von qualifiziertem Personal für weiteres

Wachstum nutzen und hat den eigenen Anspruch unterstrichen, bestimmende Größe im

MRO-Sektor zu bleiben.



Große Ambitionen für die kommenden Jahre



"Wir haben das vergangene Jahr bestmöglich genutzt und nach den zehrenden Jahren

der Corona-Krise zu alter Größe und neuer Stärke gefunden", sagt der

Vorstandsvorsitzende von Lufthansa Technik, Sören Stark. "Aus dieser Position

wollen wir weiter wachsen. Wir haben noch viel vor mit Lufthansa Technik, und

haben mit Ambition 2030 einen ehrgeizigen Plan entwickelt, an dessen Umsetzung

wir bereits arbeiten."



Das Programm sieht für die kommenden Jahre umfassende Investitionen in den

Ausbau des Kerngeschäfts, die Erweiterung von Standorten und der internationalen

Präsenz, potenziell auch durch Zukäufe, sowie den Ausbau digitaler

Geschäftsmodelle vor. "Bis zum Jahr 2030 wollen wir unseren Umsatz auf über 10

Milliarden Euro bei einer zweistelligen Ergebnismarge steigern", sagt Sören

Stark. "Unser Ziel ist es, ein Ergebnis von über einer Milliarde Euro zu

erwirtschaften. Überproportionaler Wachstumstreiber wird das Geschäft mit der

technischen Betreuung von Triebwerken und von Flugzeugkomponenten sein."



Rekordzahl an neuen Verträgen



Die Kunden honorieren die Bemühungen, Lufthansa Technik beständig

weiterzuentwickeln. Im vergangenen Jahr unterzeichnete das Unternehmen rund

1.000 neue Verträge mit einem Vertragsvolumen von 8 Milliarden Euro. Unter

anderem wurden neue langfristige Verträge für die Komponentenversorgung mit

mehreren Airlines unterzeichnet. So konnte beispielsweise erstmalig eine Seite 2 ► Seite 1 von 4

