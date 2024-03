Das Investmentbankingunternehmen Canaccord hat MicroStrategy erneut als Kauf eingestuft und das Kursziel für das Kryptounternehmen von 975 auf 1.810 US-Dollar pro Aktie angehoben. Das ist eine Erhöhung um 85 Prozent. Das neue Kursziel liegt knapp 22 Prozent über dem Schlusskurs vom Montag. "Vor dem Hintergrund, dass Bitcoin Allzeithochs erreicht hat, ruht sich Microstrategy nicht auf seinen Lorbeeren aus", so die Analysten.

Am Montag hatte das Unternehmen bekanntgegeben, dass es noch mehr Bitcoin gekauft und damit seine Position als weltgrößter Unternehmensbesitzer der Kryptowährung gefestigt hat. Die Aktie sprang in der Folge um fast 14 Prozent in die Höhe und erreichte ein Hoch von 1.610 US-Dollar, bevor sie sich bei 1.484 US-Dollar einpendelte und den Tag mit einem Plus von vier Prozent beendete. Die Titel haben sich in den vergangenen vier Wochen mehr als verdoppelt.