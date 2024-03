KOHLER, Wisconsin, 12. März 2024 /PRNewswire/ -- Kohler Co., die globale Lifestyle-Marke und führend bei Küchen- und Badprodukten, kehrt zum Salone del Mobile mit einer atemberaubenden Präsentation der reichen Designpalette seiner Marken Kohler, Kallista, Kast und Klafs zurück. In diesem Jahr hat sich Kohler mit dem globalen Designstudio Yabu Pushelberg zusammengetan, um eine Umgebung zu schaffen, die über das Gewöhnliche hinausgeht und die Besucher auf eine fesselnde Reise einlädt, auf der sich Kunst, Design, Technologie und Wohlbefinden überschneiden. (Halle 22 - Stand H10 H6)

"Die Marken der Kohler Co. bieten das umfassendste Angebot an Designs, Produktkategorien und Technologien, um Designvisionen durch vollständige Unterstützung bei der Spezifikation zu realisieren. Unser Fokus auf Designführerschaft und Produktinnovation wird durch diese markenübergreifende Präsentation zum Leben erweckt, auf einer Messe, die die zukunftsweisende Kreativität der weltbesten Architekten, Designer und Entwickler feiert", sagt Larry Yuen, Kohler International Group President. "Mit unseren gemeinsamen Werten bei der Schaffung von eindringlichen Erlebnissen und überzeugenden Designs ist Yabu Pushelberg ein natürlicher Partner für den diesjährigen Stand von Kohler Co. auf dem Salone del Mobile."

In Anlehnung an das reiche Erbe von Kohler erinnert die gestaltete Fassade an Wasser in Bewegung und nimmt die Gäste mit auf eine faszinierende Erkundung von Form, Textur und Licht. Die Marken Kohler, Kallista, Kast und Klafs werden in einer Reihe miteinander verbundener geschwungener Räume präsentiert, in denen das Neueste in Sachen Innovation, Design und Wellness zu sehen ist - von eleganten Wasserhähnen und Armaturen bis hin zu luxuriösen Badewannen, futuristischen Duschen und kompromisslosen Saunen. Jede Vignette ist sorgfältig choreographiert, um die nahtlose Integration von Form und Funktion hervorzuheben und das unermüdliche Engagement von Kohler Co. für Handwerkskunst und Qualität zu demonstrieren.