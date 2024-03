Hofreiter will nicht für Taurus-Antrag der Opposition stimmen Trotz seiner wiederholten Forderung, die Ukraine mit Taurus-Marschflugkörpern zu unterstützen, will der Grünen-Abgeordnete Anton Hofreiter nicht für einen entsprechenden Antrag der Union im Bundestag stimmen. Es sei gefährlich, "wenn in der …