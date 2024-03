LONDON (dpa-AFX) - Nach der jüngsten Rekordjagd ist der Goldpreis am Dienstag unter Druck geraten. Eine Feinunze (rund 31,1 Gramm) kostete zuletzt 2161 US-Dollar. Am Morgen hatte der Goldpreis noch rund 20 Dollar mehr gekostet. Am vergangenen Freitag war der Goldpreis an der Börse in London noch auf ein Rekordhoch bei 2195 Dollar gestiegen.

Belastet wurde der Goldpreis am Nachmittag durch Verbraucherpreisdaten aus den USA. Die Verbraucherpreise stiegen im Februar im Vergleich zum Vorjahresmonat um 3,2 Prozent. Volkswirte hatten im Schnitt eine unveränderte Inflationsrate von 3,1 Prozent erwartet. Die Erwartungen auf baldige Leitzinssenkungen durch die US-Notenbank Fed wurden so gedämpft. "Die US-Inflation zeigt sich hartnäckiger als noch vor einigen Monaten gedacht", kommentierte Dirk Chlench, Volkswirt bei der Landesbank Baden-Württemberg. Die gestiegenen Preise für Wohnen und Tanken seien für den Anstieg verantwortlich. "Eine Senkung der US-Leitzinsen vor Juni 2024 dürfte nun endgültig vom Tisch sein", schrieb Chlench.