DAX-FLASH Leitindex erreicht Rekordhoch - Anleger stecken US-Preisdaten gut weg Die Rally an den US-Börsen hat den Dax am Dienstag auf ein weiteres Rekordhoch getrieben. Der deutsche Leitindex erreichte seinen Höchststand bei gut 17 889 Punkten und notierte zuletzt 0,80 Prozent im Plus. Enttäuschende Inflationsdaten aus den …