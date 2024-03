Seite 2 ► Seite 1 von 3

Willich (ots) - Im digitalen Zeitalter ist es für viele Menschen interessantgeworden, sich ein ortsunabhängiges Online-Business aufzubauen, mit dem man vonüberall von der Welt aus arbeiten kann. Leon Thiel hat ein neuesFranchise-System geschaffen, welches engagierten Quereinsteigern ermöglicht,sein Online-Business-Konzept - mit welchem er laut der größten deutschen Medienallein in 2023 vier Millionen Euro erzielt hat - innerhalb weniger Wochen 1:1 zukopieren. Warum das Franchise-Programm in erster Linie für Quereinsteigerinteressant ist und wie seine Partner in wenigen Wochen ihre eigene erfolgreicheOnline-Marketing-Agentur gründen und direkt auf fünfstellige monatlicheEinnahmen bringen können, erfahren Sie in diesem Beitrag.Die vielfältige Auswahl an Werbemöglichkeiten, die das Internet bietet, hatUnternehmer und Firmen zu neuen Problemen geführt. Wie gelingt es nun wirklichals Unternehmen, online erfolgreich Kunden gewinnen zu können? Welche Portalesind geeignet, um möglichst effektiv die eigene Zielgruppe zu erreichen? Diemeisten mittelständischen Unternehmen setzen nach wie vor auf veraltete Methodenin ihrem Marketing. Nicht selten führt dies dazu, dass die Kundengewinnungschleppender verläuft als erhofft. Unter Umständen tritt sogar eineWettbewerbsverzerrung ein, wenn Konkurrenten allein aufgrund ihres extremeffizienten Online-Marketings und weniger durch ihre eigentliche Qualität mehrKunden für sich gewinnen. Aus diesem Grund ist auch aus den letzten Studienhervorgegangen, dass die deutschen mittelständischen Firmen und Unternehmer in2024 so viel Geld wie nie zuvor in Online-Marketing, Werbung und die darausresultierende Digitalisierung stecken werden. "Das ist der Grund, weshalb eineOnline-Marketing-Agentur aktuell das lukrativste Konzept ist, wenn es darumgeht, sich als Quereinsteiger ein Online-Business aufzubauen, welches auch sehrzügig sehr erfolgreich läuft", erklärt Leon Thiel."Ich bin eigentlich gar kein Genie, ich löse einfach nur das aktuell größteProblem der deutschen Firmen, nämlich online erfolgreich Kunden gewinnen zukönnen, sich somit zu digitalisieren und endlich von Lockdowns oder Krisenunabhängig zu werden", so der Experte weiter. "Das Ganze funktioniert durchsimple Online-Werbeanzeigen, die ich für diese Unternehmen auf den gängigenSocial-Media-Plattformen schalte." Seine weitreichenden Kenntnisse im Bereichdes Online-Marketings spiegeln sich nicht zuletzt im Erfolg seines eigenenUnternehmens wider. So konnte Leon Thiel durch das Konzept der gezieltenWerbeanzeigen für mittelständische Firmen im Internet innerhalb eines Jahresvier Millionen Euro erwirtschaften. Zahlreiche Unternehmensbeteiligungen