PRAG, 12. März 2024 /PRNewswire/ -- SOLEK, das Unternehmen des tschechischen Pioniers für erneuerbare Energien Zdeněk Sobotka, baut sein bisher größtes Projekt. Die Photovoltaikanlage Leyda mit einer Leistung von 95,2 erstreckt sich über eine Fläche von 120 Hektar, was 150 Fußballfeldern entspricht, und befindet sich in San Antonio, 90 km von der Hauptstadt Santiago de Chile entfernt. Die neue Anlage wird einen wichtigen Beitrag zu den Dekarbonisierungszielen des Landes leisten und einen fortschrittlichen Markt für erneuerbare Energien darstellen.

Chile ist eines der Länder mit einem sehr modernen, nachhaltigen Energiesektor, der einen hohen Anteil an erneuerbaren Energien nutzt. Das neue Kraftwerk von SOLEK Leyda wird einen wichtigen Beitrag dazu leisten und helfen, die Dekarbonisierungsziele des Landes zu erreichen. Die SOLEK-Gruppe hatte Gelegenheit, eine Delegation des tschechischen Ministers für Industrie und Handel, Jozef Síkela, auf dem Gelände der Leyda zu empfangen. "Mit dem rasanten Wachstum der erneuerbaren Energien steigen auch die Anforderungen an das Energienetz. Sie ist eine der Herausforderungen im Prozess der Modernisierung des Energiesektors. Chile stellt sich diesen Herausforderungen bereits und kann uns in dieser Hinsicht als Vorbild dienen. Sie hat viele Probleme gelöst, die auch in der Tschechischen Republik im Hinblick auf die Transformation unseres Energiesektors anstehen. Ich freue mich, dass wir unsere Erfahrungen mit den chilenischen Kollegen teilen können", sagte Jozef Síkela .

Die Wirtschaftsdelegation des tschechischen Ministers ist gekommen, um die Aktivitäten tschechischer Unternehmen wie SOLEK zu unterstützen, die sich aktiv an den Dekarbonisierungsplänen Chiles und anderer Länder Südamerikas beteiligen wollen. "Es ist sicherlich erfreulich zu sehen, dass tschechische Unternehmen einen bedeutenden Beitrag zur Modernisierung des lokalen Energiesektors leisten, und es war mir eine Ehre, ihre Bemühungen bei den Verhandlungen mit ihren chilenischen Kollegen zu unterstützen", fügte Minister Síkela hinzu. Zu seinen Geschäftspartnern gehören auch Vertreter von Unternehmen aus den Bereichen IT, Energie und Schwerindustrie. Die zweite Station dieser Geschäftsreise wird Uruguay sein.