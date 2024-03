Düsseldorf (ots) - Die Delegierten des Zentralverbandes der Augenoptiker und

Optometristen (ZVA) trafen sich am 9./10. März in Köln zur jährlichen

Mitgliederversammlung. Diesmal standen vor allem die Weiterentwicklung der

Berufsbildung und die Mitarbeitergewinnung im Fokus der Vorträge.



ZVA-Präsident Christian Müller stellte in seinem eröffnenden Bericht zur

aktuellen Situation den kürzlich veröffentlichten ZVA-Geschäftsbericht 2023

(http://www.zva.de/der-verband/leistungen/geschaeftsbericht) vor. Vor allem im

Bereich Berufsbildung hat der ZVA Neuerungen angestoßen - darunter die

Novellierung der Meisterprüfungsverordnung, die Einführung des digitalen

Berichtshefts, Ergänzungen zu den Arbeits- und Qualitätsrichtlinien für

Augenoptik und Optometrie (AQRL), Neuregelungen zur Prüfung Optometrist

(HWK/ZVA) und die Einführung der digitalen Gesellenprüfung.







Bildungsthemen Vorreiter sei und oftmals Projekte initiiere, die für andere

Berufsverbände Vorbildcharakter hätten: "Unser Vorteil liegt auch in der

überschaubaren Größe und der Struktur des ZVA. Berufsverbände gelten ja oft als

schwerfällige Tanker in Bezug auf Entscheidungen und deren Umsetzung, aber im

Vergleich sind wir doch ziemlich wendig". Auch in den nachfolgenden Berichten

der Vorsitzenden der vier ZVA-Ausschüsse spiegelten sich die aktuellen

Entwicklungen in der Augenoptik.



Dauerthema Krankenkassen



Hatte ZVA-Präsident Christian Müller zu Beginn noch versprochen, dass bei der

diesjährigen Mitgliederversammlung auch Nicht-Krankenkassen-Fans auf ihre Kosten

kämen, so widmete sich der erste Gastvortrag dennoch dem Thema der

Hilfsmittelversorgung im GKV-System , das den Verband schon seit Längerem

intensiv beschäftigt.



Andreas Brandhorst , Referatsleiter des Bundesgesundheitsministeriums und

zuständig für die Hilfsmittelversorgung , zeigte auf, wie sich die

Rahmenbedingungen für die Hilfsmittelversorgung zu Lasten der Krankenkassen in

den vergangenen zwei Jahrzehnten verändert haben. Anschließend skizzierte er die

Inhalte des bevorstehenden Gesetzgebungsverfahrens zur Hilfsmittelversorgung.

Aufgabe des Gesetzgebers sei es, die verschiedenen Positionen "mehr Wettbewerb"

auf Seite der Krankenkassen und "mehr Bürokratieabbau, weniger

Vertragsdschungel" auf Seite der Leistungserbringer in Einklang zu bringen. In

der anschließenden Diskussion mit den Delegierten nahm Andreas Brandhorst einige

ihm bislang unbekannte Aspekte aus der Sehhilfenversorgung auf und versprach,

diese entsprechend einzubringen, wo dies möglich sei. Christian Müller ergänzte,

dass sich der Verband trotz geringen Umsatzanteils mit den Krankenkassen Seite 2 ► Seite 1 von 2

