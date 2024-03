Seite 2 ► Seite 1 von 2

Dortmund (ots) - Allgemeine Preissteigerungen sorgen dafür, dass sich vieleMenschen nach einer Möglichkeit umsehen, um ihre Einkünfte zu steigern. EineOption, die sich an dieser Stelle als höchst attraktiv erweist, ist dieBetreibung eines Onlineshops. Niko Dieckhoff, Dropshipping- undE-Commerce-Experte, unterstützt Interessierte bei der Etablierung eines eigenenShops. Im folgenden Beitrag erfahren Sie, warum sich gerade dasDropshipping-Modell besonders für Einsteiger eignet, worauf man bei der Gründungdes Onlineshops achten sollte und wieso dieses Business krisensicher ist.Hohe Lebensmittelpreise und gestiegene Kosten bei verschiedenen Energieformensind nur zwei Posten, die die Verbraucher Monat für Monat auf dem Konto spüren.Vielen von ihnen reicht ihr Gehalt nicht mehr aus, um den bisherigenLebensstandard zu halten. Deshalb suchen sie nach Möglichkeiten, um einNebeneinkommen zu erzielen - oder sich sogar ganz einer neuen Aufgabe zu widmen,sofern sie genug Geld einbringt. Eine attraktive Option scheint der Onlinehandelzu sein, doch einige Menschen betrachten die damit verbundene Selbstständigkeitauch mit Skepsis. Was passiert, wenn die Auftragslage schlecht ist? Woher werdendann Einkünfte erzielt? "Der Onlinehandel ist eine krisensichere Branche. Wereinen eigenen Shop im Internet eröffnen möchte, sollte deshalb nicht zögern -der beste Zeitpunkt zum Starten ist jetzt!", meint Niko Dieckhoff, Experte fürE-Commerce und Dropshipping."Voraussetzung ist natürlich, dass der Schritt zum Unternehmer geplant undstrukturiert vollzogen wird. Es braucht einen sorgfältig durchdachten Plan,sonst ist das Vorhaben zum Scheitern verurteilt", ergänzt der Fachmann. Bei derPlanung, aber auch bei der anschließenden Ausführung steht er seinen Kundenberatend zur Seite. Dabei nutzt er verschiedene Strategien, die mit minimalemStartkapital auskommen, sodass auch Auszubildende oder Studenten mit besondersgeringem Einkommen in der Lage sind, in den Onlinehandel einzusteigen. Einwesentlicher Bestandteil davon ist das Dropshipping.Deshalb eignet sich Dropshipping so gut für Einsteiger in den OnlinehandelDropshipping bezeichnet eine Spezialform des Onlinehandels. Dabei eröffnet einUnternehmer einen Onlineshop und bietet dort Waren an. Dazu braucht es jedochkein eigenes Lager, die Waren befinden sich schließlich bei einem Großhändler.Der Dropshipper organisiert dementsprechend die Lieferung vom Händler zumKunden, meist ohne die Ware jemals selbst in Händen gehalten zu haben.Damit gehen einige Vorteile einher: Der wichtigste ist sicherlich, dass daseigentlich benötigte Startkapital zum Wareneinkauf überflüssig wird. Dadurch