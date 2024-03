Aktien Frankfurt Schluss Dax schafft Rekord und nimmt Kurs auf 18 000 Punkte Die von den Technologiewerten getriebene Rally an den US-Börsen hat den Dax am Dienstag auf ein weiteres Rekordhoch gehievt. Der deutsche Leitindex erreichte seinen Höchststand bei 17 973,22 Punkten und schloss 1,23 Prozent im Plus bei 17 965,11 …