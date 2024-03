Berlin (ots) - Die Apothekenteams und ihre Patientinnen und Patienten haben

derzeit mit einer inakzeptablen Häufung an Ausfällen im E-Rezept-System zu

kämpfen. Schon seit mehreren Tagen ist es den Apotheken teils stundenlang nicht

möglich, E-Rezepte vom zuständigen Fachdienst (Server) abzurufen und diese zu

beliefern. Dr. Hans-Peter Hubmann, Vorsitzender des Deutschen Apothekerverbandes

(DAV), erklärt dazu: "Immer häufiger und insbesondere in den Morgenstunden kommt

es dazu, dass der Zugang zum E-Rezept-System nicht möglich ist. Unsere

Patientinnen und Patienten, die teilweise schnell lebensnotwendige Arzneimittel

benötigen, müssen wir in diesen Fällen vertrösten. Das ist ein inakzeptabler

Zustand, der sofort gelöst werden muss."



Hubmann äußert sich auch zu möglichen Ursachen der Systemausfälle: "Anscheinend

ist ein Dienstleister verantwortlich, der mit seinen Produkten die

Identifizierung der Heilberufler im E-Rezept-System sicherstellen soll. Unsere

IT-Expertinnen und Experten stehen schon seit Tagen in direktem Austausch sowohl

mit der gematik als auch mit dem Dienstleister, um zu einer sofortigen Besserung

der Situation beizutragen. Allerdings sind unsere Einflussmöglichkeiten hier

begrenzt."







die gematik auf, die Arzneimittelversorgung über das E-Rezept-System wieder zu

stabilisieren: "Die Lage in den Apotheken ist ohnehin schon angespannt: Immer

mehr Betriebe müssen wegen der dauerhaften Unterfinanzierung schließen, hinzu

kommen der Personalmangel und die gravierende Lieferengpass-Krise. In dieser

schwierigen Situation erklären wir unseren Patientinnen und Patienten seit

Jahresbeginn ein neues Verordnungssystem, das an einigen Stellen leider noch

holpert. Die Ausfälle sind leider nicht das einzige Problem mit dem E-Rezept:

Vielmehr verordnen immer noch zahlreiche Arztpraxen mit der Stapelsignatur, was

dazu führt, dass Patientinnen und Patienten ihre Arzneimittel erst sehr viel

später in den Apotheken erhalten. Und die Krankenkassen weigern sich weiterhin -

trotz dieser komplizierten Einführungsphase - grundsätzlich auf Retaxationen zu

verzichten. Das Ministerium sollte sich diese Gemengelage gut anschauen - dann

dürfte schnell klar werden, dass die Apotheken keine weiteren Belastungen und

Fehlfunktionen stemmen können. Wir fordern das BMG und die gematik daher mit

Nachdruck dazu auf, das neue Verordnungssystem technisch zu stabilisieren."



Weitere Informationen unter http://www.abda.de



