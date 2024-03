Darmstadt (ots) - Dr. Norbert Völker (54) wird zum 1. Juli 2024 neuer

Geschäftsführer im Didacta Verband. Er wechselt vom Verband Deutscher Maschinen-

und Anlagenbau e. V. (VDMA) in Frankfurt. Zusammen mit Dinah Korb,

Geschäftsführerin der Didacta Ausstellungs- und Verlagsgesellschaft mbH, wird er

die Marke Didacta, die sowohl für den Verband der Bildungswirtschaft als auch

für Europas größte Bildungsmesse steht, weiter stärken und profilieren.



Mit Dr. Norbert Völker konnte der Didacta Verband eine sehr erfahrene

Führungspersönlichkeit gewinnen, die sowohl in der Verbandsarbeit als auch im

Bereich Bildung und Ausbildung eine umfassende Expertise mitbringt. Als

Berufspädagoge hat er sowohl in Deutschland als auch im Ausland in

unterschiedlichen Institutionen innovative Lehr- und Lernprozesse gestaltet und

beispielsweise in afrikanischen Ländern eine Verbindung von Industrie und

beruflicher Ausbildung geschaffen.







Lernmethoden in spezifischen Hochschul- und Universitätsstudiengängen. Zuletzt

leitete er dort als Head of Education International die Initiative "Fachkräfte

für Afrika", und etablierte mit seinem Team hochqualifizierte

Fachkräfteentwicklung in afrikanischen Ländern.



"Wir freuen uns sehr, dass wir mit Dr. Norbert Völker eine Person gewinnen

konnten, die die Bereiche, Bildung, Lehren und Lernen aus verschiedenen

Positionen kennt und somit unterschiedliche Perspektiven einnehmen kann", so Dr.

Theodor Niehaus, Präsident des Didacta Verbandes."Nur gemeinsam mit allen

Playern der Bildungsbranche schaffen wir die nötige Veränderung, um Deutschland

im digitalen Zeitalter wettbewerbsfähig zu halten. Als Verband der

Bildungswirtschaft bieten wir seit Langem innovative Konzepte und machen

konkrete, qualitativ hochwertige Angebote, Bildungsqualität zu sichern und

weiterzuentwickeln. Dieses Engagement und den bildungspolitischen Diskurs mit

allen Stakeholdern wollen wir intensivieren und uns noch stärker in die

bildungspolitische Diskussion einbringen. Wir freuen uns sehr, dass Dr. Norbert

Völker diese Aufgabe mit uns wahrnehmen wird."



Über den Didacta Verband



Bildung ist der Schlüssel für die nachhaltige individuelle und gesellschaftliche

Entwicklung. Der Didacta Verband fördert Bildung in einem starken Netzwerk.



Als Verband der Bildungswirtschaft vertritt er die Interessen von rund 240

Unternehmen und Organisationen im In- und Ausland. Er macht sich für den Einsatz

qualitativ hochwertiger Lehr- und Lernmittel und eine bedarfsgerechte

Einrichtung und Ausstattung aller Lernorte stark. Er bringt sich aktiv in die

Debatten über die Weiterentwicklung der Bildungssysteme ein und informiert die

Öffentlichkeit über wichtige Entwicklungen rund um die Bildung. Als offizieller

Vertreter der deutschen Bildungswirtschaft setzt sich der Didacta Verband für

die Verbesserung der Marktchancen im nationalen und internationalen Wettbewerb

ein.



Als ideeller Träger steht der Didacta Verband hinter Europas größter Fachmesse

für Bildung: der didacta - die Bildungsmesse.



