Lahr (ots) - Das Oberlandesgericht Bamberg hat im Diesel-Abgasskandal von

Fiat-Chrysler-Automobiles (FCA / jetzt: Stellantis) ein sensationelles Urteil im

Sinne der Verbraucher gefällt. In einem von der Kanzlei Dr. Stoll & Sauer

geführten Verfahren muss ein Händler dem klagenden Verbraucher ein fabrikneues

und mangelfreies Wohnmobil im Tausch gegen das mangelhafte Knaus-Wohnmobil

Boxstar 600 DQ liefern. Der 5. Senat ließ keine Revision zu. Damit ist das

Urteil vom 5. März 2024 faktisch rechtskräftig. Die Entscheidung unterstreicht,

dass die aktuelle Diesel-Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH) auch für

Hersteller wie Fiat-Chrysler gilt (Az.: 5U 136/22). Daher rät die

Verbraucherkanzlei Dr. Stoll & Sauer Dieselfahrern, insbesondere

Wohnmobil-Besitzern, zu einer anwaltlichen Beratung im kostenlosen Online-Check

(https://www.dr-stoll-kollegen.de/abgasskandal/klageweg-pruefen) . Die Chancen

auf Schadensersatz stehen so gut wie nie. Mehr Informationen zu den

Entwicklungen am EuGH

(https://www.dr-stoll-kollegen.de/abgasskandal/eugh-thermofenster) und BGH

(https://www.dr-stoll-kollegen.de/abgasskandal/bgh-urteil) gibt es auf unseren

Spezial-Websites.



Illegale Abschalteinrichtung im Wohnmobil Boxstar von Knaus







- bisher ohne veröffentlichte Ergebnisse. Vor allem Wohnmobile sind vom Skandal

betroffen, da die meisten Hersteller von Wohnmobilen auf den Fiat Ducato als

Basisfahrzeug vertrauen. 2020 sprach die Staatsanwaltschaft von 200.000

Freizeitfahrzeugen. Der Fiat-Diesel Multijet soll mit verschiedenen unzulässigen

Abschalteinrichtungen die gesetzlich vorgeschriebenen Abgasgrenzwerte nur auf

dem Prüfstand einhalten und nicht im normalen Straßenverkehr. Bei den

Abschalteinrichtungen handelt es sich unter anderem um einen sogenannten Timer,

der nach 21 Minuten die Abgasreinigung ausschaltet, und das Thermofenster, das

die Abgasregulierung von der Außentemperatur abhängig steuert. Das

Oberlandesgericht Bamberg stellt fest, dass sich in dem Basisfahrzeug des

Wohnmobils eine unzulässige Abschalteinrichtung befindet. Der Senat nimmt in

seiner Urteilsbegründung explizit Bezug auf die neue Rechtsprechung von BGH und

Europäischen Gerichtshof (EuGH). Die Kanzlei Dr. Stoll & Sauer, die das

Verfahren führte, fasst das aktuelle Urteil und die Rechtslage zusammen:



- Der Kläger erwarb das neue Wohnmobil Boxstar 600 DQ von Knaus am 9. Januar

2020 zum Netto-Kaufpreis von 53.859,20 Euro. In dem Fahrzeug ist der Seite 2 ► Seite 1 von 4

Seit Sommer 2020 ermittelt die Staatsanwaltschaft Frankfurt im Fiat-Abgasskandal- bisher ohne veröffentlichte Ergebnisse. Vor allem Wohnmobile sind vom Skandalbetroffen, da die meisten Hersteller von Wohnmobilen auf den Fiat Ducato alsBasisfahrzeug vertrauen. 2020 sprach die Staatsanwaltschaft von 200.000Freizeitfahrzeugen. Der Fiat-Diesel Multijet soll mit verschiedenen unzulässigenAbschalteinrichtungen die gesetzlich vorgeschriebenen Abgasgrenzwerte nur aufdem Prüfstand einhalten und nicht im normalen Straßenverkehr. Bei denAbschalteinrichtungen handelt es sich unter anderem um einen sogenannten Timer,der nach 21 Minuten die Abgasreinigung ausschaltet, und das Thermofenster, dasdie Abgasregulierung von der Außentemperatur abhängig steuert. DasOberlandesgericht Bamberg stellt fest, dass sich in dem Basisfahrzeug desWohnmobils eine unzulässige Abschalteinrichtung befindet. Der Senat nimmt inseiner Urteilsbegründung explizit Bezug auf die neue Rechtsprechung von BGH undEuropäischen Gerichtshof (EuGH). Die Kanzlei Dr. Stoll & Sauer, die dasVerfahren führte, fasst das aktuelle Urteil und die Rechtslage zusammen:- Der Kläger erwarb das neue Wohnmobil Boxstar 600 DQ von Knaus am 9. Januar2020 zum Netto-Kaufpreis von 53.859,20 Euro. In dem Fahrzeug ist der